Faustão internado: saiba qual é o estado de saúde do apresentador

O apresentador Faustão, de 75 anos, foi submetido a um transplante de fígado e um retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein nesta semana. Ele está internado na unidade hospitalar desde o dia 21 de maio e trata uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Segundo o último boletim médico do apresentador, o procedimento no fígado aconteceu na última quarta-feira, 6, combinado ao novo transplante de rim, que já estava planejado há um ano e foi realizado nesta quinta-feira, 7.

"Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único", informou a assessoria de imprensa do hospital.

Internado há quase 80 dias, Fausto Silva já passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional a fim de estabilizar seu quadro de saúde. Em janeiro deste ano, o apresentador deu entrada na mesma unidade médica para tratar uma infecção.

Faustão já passou por outros transplantes de órgãos

Em 27 de agosto de 2023, há quase dois anos, o apresentador foi submetido a um transplante cardíaco enquanto ocupava o segundo lugar na fila de espera para o procedimento. A equipe médica do paciente que estava na primeira posição recusou o órgão e a oferta foi direcionada a Faustão.

O doador foi Fábio Cordeiro da Silva, jogador de futebol de várzea que morreu após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Na época, a família afirmou que um dos órgãos que Fábio doou foi o coração.

Já em 2024, Faustão foi internado novamente para seu primeiro transplante renal. Naquele período, os familiares explicaram que, quando ele fez o transplante de coração, os rins de Faustão já estavam comprometidos e ele estava fazendo hemodiálise. Fausto Silva ficou na fila do segundo procedimento por quase dois meses.

Em entrevista ao programa Fantástico (TV Globo), em agosto de 2024 — meses após o segundo transplante — Faustão comentou sobre sua saúde e compartilhou como se sentia após vivenciar esses episódios.

"É curioso, eu nunca fumei na vida. Nunca bebi. Não bebo nem licor. Nem cerveja. Nada. Nunca usei droga. E eu caí na malha fina e tive que fazer transplante de coração. Eu estou agora, o que acontece? O coração de um atleta de 35 anos. E agora tem que cuidar da lanternagem, da funilaria, da parte física mesmo. Fazer fisioterapia, ginástica. Isso é fundamental".

Ele acrescentou: "Você recebe uma bênção dessas, você fala assim: 'poxa, se eu mereci voltar?'. E estou me sentindo muito melhor do que antes, eu tenho uma responsabilidade, então tem que pensar no legado".

*Com informações do repórter Mateus Omena