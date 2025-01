Faustão é internado em hospital de SP para tratar infecção

Fausto Silva, o Faustão, de 74 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista, para tratar uma infecção. A informação foi divulgada pela assessoria do apresentador nesta quarta-feira, 22.

Ele passou por um transplante cardíaco no dia 27 de agosto de 2023. O apresentador ocupava o segundo lugar na fila de espera por um coração, informou Central de Transplantes do Estado.

A equipe médica do paciente estava na primeira posição decidiu pela recusa do órgão e, desta forma, a oferta passou ao segundo paciente da lista, que era Fausto Silva.

O doador foi Fábio Cordeiro da Silva, jogador de futebol de várzea que morreu vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Na época, a família afirmou que um dos órgãos que Fábio doou foi o coração.

Entenda a situação do apresentador

Em fevereiro de 2024, o apresentador voltou a ser internado, mas para ser submetido a um transplante de rim. Naquele período, os familiares explicaram que, quando ele passou por um transplante de coração, os rins de Faustão já estavam comprometidos e ele estava fazendo hemodiálise. O apresentador ficou na fila por um transplante de rim por dois meses.

Em entrevista ao programa Fantástico (TV Globo) em agosto de 2024, meses após o segundo transplante, o apresentador comentou sobre sua saúde e compartilhou como se sentia depois de vivenciar esses episódios.

"É curioso, eu nunca fumei na vida. Nunca bebi. Não bebo nem licor. Nem cerveja. Nada. Nunca usei droga. E eu caí na malha fina e tive que fazer transplante de coração. Eu estou agora, o que acontece? O coração de um atleta de 35 anos. E agora tem que cuidar da lanternagem, da funilaria, da parte física mesmo. Fazer fisioterapia, ginástica. Isso é fundamental".

E acrescentou: "Você recebe uma bênção dessas, você fala assim: 'poxa, se eu mereci voltar?'. E estou me sentindo muito melhor do que antes, eu tenho uma responsabilidade, então tem que pensar no legado".