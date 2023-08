Qual a fortuna de Faustão? Veja o patrimônio acumulado do apresentador

Na última semana, Fausto Silva, de 73 anos, assustou os fãs após sua equipe revelar sua internação em São Paulo, para tratar insuficiência cardíaca. No entanto, foi revelado no domingo, 20, que o quadro de saúde do apresentador piorou e ele precisará urgentemente de um transplante de coração.

O boletim médico do Hospital Albert Einstein, onde Faustão está internado, também afirmou que ele passa por hemodiálise e foi incluído na fila de transplantes do Sistema Único de Saúde (SUS) e aguarda a disponibilidade do órgão. Nas redes sociais, os internautas levantaram a possibilidade de o apresentador pagar por um novo órgão, dado o tamanho de sua fortuna e patrimônio acumulado.

Evidentemente, comprar e vender órgãos não é permitido na lei brasileira, mas, de fato, o apresentador teria uma fortuna alta o suficiente para fazê-lo, se precisasse. Veja abaixo:

Qual é a fortuna do Faustão?

Os valores já divulgados sobre o patrimônio acumulado do apresentador variam de fonte para fonte. A coluna do Ricardo Feltrin, do UOL, afirma que Faustão tem um patrimônio avaliado em R$ 1,1 bilhão. Se o valor for o correto, o apresentador é um dos mais ricos do Brasil, mas ainda está atrás Silvio Santos que teria um patrimônio estimado de 1,5 bilhão.

Segundo o amigo de Faustão, o apresentador Geraldo Luís, da RecordTV, o valor seria ainda maior. Em entrevista ao canal de André Piunti no YouTube, Geraldo afirmou que o patrimônio de Faustão seria de aproximadamente R$ 10 bilhões. "Tranquilidade só tem o Faustão com 10 bilhões. O Faustão com 10 bilhões na conta e foi trabalhar. Não sossegou! Ele tem 70 anos e 10 bilhões na conta", disse.

Enquanto foi apresentador da Rede Globo, Faustão tinha um salário de R$ 5 milhões por mês. O programa começou em 1989. Quando foi para a Band, ele recebeu um total de R$ 1 milhão por mês.

Artigos de luxo

Faustão também é fã de alguns artigos de luxo e é conhecido por ostentar uma coleção de relógios de pulso. Um deles é da joalheria Jacob & Co, avaliado em US$ 580 mil (cerca de R$ 3 milhões), inspirado no Bugatti Chiron, carro mais veloz do mundo autorizado a rodar nas ruas. Existem somente 18 unidades do relógio em todo o mundo.

Além desse, o apresentador também já apareceu com um modelo Oak Offshore da marca Audemars Piguet no pulso, avaliado em US$ 247 mil (cerca de R$ 1,3 milhão).

Faustão está doente?

Faustão deu entrada na unidade de saúde em 5 de agosto, mas a hospitalização foi mantida em segredo ao longo da semana. A informação sobre o estado de saúde dele foi confirmada recentemente por sua esposa, Luciana Cardoso.

Embora ela não tenha dado muitos detalhes à imprensa, pessoas próximas à família de Fausto Silva disseram que, antes da internação, o apresentador havia se queixado de problemas urinários e decidiu fazer exames.

Em nota, a equipe médica do Einstein explicou que o quadro do apresentador é estável e que ele está recebendo cuidados intensivos.

Faustão está trabalhando?

Fausto Silva, de 73 anos, está fora da televisão desde que encerrou seu contrato com a Band, em junho. Ele já havia sido internado no Albert Einstein em 2021, pouco antes de deixar a TV Globo.

Na época, ele alegou que tinha infecção urinária e precisou ficar hospitalizado por uma semana.

O apresentador estava com a família em Miami, nos Estados Unidos, e voltou ao Brasil recentemente. Ele estava se preparando para aparecer na última edição de seu programa "Faustão na Band", que vai ao ar na próxima sexta-feira, 18.