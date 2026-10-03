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Candidatos a governador no Maranhão; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador do Maranhão nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

Palácio dos Leões: sede do governo do Maranhão (Divulgação/Prefeitura de São Luís)

Palácio dos Leões: sede do governo do Maranhão (Divulgação/Prefeitura de São Luís)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18h23.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo do Maranhão nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: André Luís, Dimas Cassimiro, Eduardo Braide, Felipe Camarão, Orleans Brandão, Reginaldo Lima, Roberto Rocha e Saulo Arcangeli. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Maranhão nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio dos Leões reúne nomes de diferentes partidos e campos políticos na disputa pelo comando do Executivo estadual.

Conheça os candidatos ao governo do Maranhão nas eleições de 2026:

• André Luís (Missão) 14;

• Dimas Cassimiro (PCO) 29;

• Eduardo Braide (PSD) 55;

• Felipe Camarão (PT) 13;

• Orleans Brandão (MDB) 15;

• Reginaldo Lima (PCB) 21;

• Roberto Rocha (PRTB) 28;

• Saulo Arcangeli (PSTU) 16.

Quando vai ser a eleição para o governo do Maranhão?

A eleição no Maranhão seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de André Luís nas eleições de 2026? ＋

André Luís, candidato do Missão ao Governo do Maranhão, concorre com o número 14.

Qual é o número de Dimas Cassimiro nas eleições de 2026? ＋

Dimas Cassimiro, candidato do PCO ao Governo do Maranhão, concorre com o número 29.

Qual é o número de Eduardo Braide nas eleições de 2026? ＋

Eduardo Braide, candidato do PSD ao Governo do Maranhão, concorre com o número 55.

Qual é o número de Felipe Camarão nas eleições de 2026? ＋

Felipe Camarão, candidato do PT ao Governo do Maranhão, concorre com o número 13.

Qual é o número de Orleans Brandão nas eleições de 2026? ＋

Orleans Brandão, candidato do MDB ao Governo do Maranhão, concorre com o número 15.

Qual é o número de Reginaldo Lima nas eleições de 2026? ＋

Reginaldo Lima, candidato do PCB ao Governo do Maranhão, concorre com o número 21.

Qual é o número de Roberto Rocha nas eleições de 2026? ＋

Roberto Rocha, candidato do PRTB ao Governo do Maranhão, concorre com o número 28.

Qual é o número de Saulo Arcangeli nas eleições de 2026? ＋

Saulo Arcangeli, candidato do PSTU ao Governo do Maranhão, concorre com o número 16.

Quantos candidatos disputam o Governo do Maranhão em 2026? ＋

Oito candidatos disputam o Governo do Maranhão nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador do Maranhão? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo do Maranhão será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo do Maranhão? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:MaranhãoEleições 2026

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