Candidatos a governador no Maranhão; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo do Maranhão nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: André Luís, Dimas Cassimiro, Eduardo Braide, Felipe Camarão, Orleans Brandão, Reginaldo Lima, Roberto Rocha e Saulo Arcangeli. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Maranhão nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio dos Leões reúne nomes de diferentes partidos e campos políticos na disputa pelo comando do Executivo estadual.

Conheça os candidatos ao governo do Maranhão nas eleições de 2026:

• André Luís (Missão) 14;

• Dimas Cassimiro (PCO) 29;

• Eduardo Braide (PSD) 55;

• Felipe Camarão (PT) 13;

• Orleans Brandão (MDB) 15;

• Reginaldo Lima (PCB) 21;

• Roberto Rocha (PRTB) 28;

• Saulo Arcangeli (PSTU) 16.

Quando vai ser a eleição para o governo do Maranhão?

A eleição no Maranhão seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.