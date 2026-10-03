Candidatos a governador no Maranhão; veja o número e os nomes

Palácio dos Leões: sede do governo do Maranhão (Divulgação/Prefeitura de São Luís)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18h23.
A disputa pelo Governo do Maranhão nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: André Luís, Dimas Cassimiro, Eduardo Braide, Felipe Camarão, Orleans Brandão, Reginaldo Lima, Roberto Rocha e Saulo Arcangeli. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo do Maranhão nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo Palácio dos Leões reúne nomes de diferentes partidos e campos políticos na disputa pelo comando do Executivo estadual.
Conheça os candidatos ao governo do Maranhão nas eleições de 2026:
• André Luís (Missão) 14;
• Dimas Cassimiro (PCO) 29;
• Eduardo Braide (PSD) 55;
• Felipe Camarão (PT) 13;
• Orleans Brandão (MDB) 15;
• Reginaldo Lima (PCB) 21;
• Roberto Rocha (PRTB) 28;
• Saulo Arcangeli (PSTU) 16.
A eleição no Maranhão seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
André Luís, candidato do Missão ao Governo do Maranhão, concorre com o número 14.
Dimas Cassimiro, candidato do PCO ao Governo do Maranhão, concorre com o número 29.
Eduardo Braide, candidato do PSD ao Governo do Maranhão, concorre com o número 55.
Felipe Camarão, candidato do PT ao Governo do Maranhão, concorre com o número 13.
Orleans Brandão, candidato do MDB ao Governo do Maranhão, concorre com o número 15.
Reginaldo Lima, candidato do PCB ao Governo do Maranhão, concorre com o número 21.
Roberto Rocha, candidato do PRTB ao Governo do Maranhão, concorre com o número 28.
Saulo Arcangeli, candidato do PSTU ao Governo do Maranhão, concorre com o número 16.
Oito candidatos disputam o Governo do Maranhão nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo do Maranhão será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.