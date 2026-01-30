O final de semana já está chegando e o streaming está recheado de novos filmes e séries. Assim como o cinema: janeiro já deu o start para a temporada de premiações — e vários dos favoritos estão em cartaz no Brasil.

A Netflix estreia a primeira parte da quarta temporada de Bridgerton. Os novos episódios adaptam o terceiro livro da saga literária de Julia Quinn, "Um Perfeito Cavalheiro", e foca na história de amor entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretados por Luke Thompson e Yerin Ha, respectivamente.

Já HBO Max estrela o documentário Usher: Rendezvous in Paris, gravado durante o show do cantor na Semana de Moda em Paris.

Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:

Usher: Rendezvous in Paris (HBO Max)

Gravado durante a Semana de Moda de Paris na La Seine Musicale, esse show de Usher incorpora a essência do fenômeno cultural marcante de suas residências em Vegas e um toque sedutor francês. O cantor apresenta sucessos como "Yeah!" e "My Boo".

Pequenas Cartas Obscenas (Prime Video)

Moradores de Littlehampton começam a receber cartas perversas e a desbocada Rose é acusada do ato. No entanto, as mulheres da cidade começam a investigar e suspeitam que Rose pode não ser a culpada.

Magnum (Disney+)

A minissérie acompanha Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), um aspirante a ator e dublê em Hollywood que ganha superpoderes (superforça e durabilidade). Sob uma lente satírica, a trama aborda sua jornada tentando equilibrar a fama na indústria do entretenimento com seu novo papel como super-herói.

Bridgerton - Temporada 4 (Netflix)

A quarta temporada adapta o terceiro livro da saga literária de Julia Quinn, "Um Perfeito Cavalheiro", e foca na história de amor entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretados por Luke Thompson e Yerin Ha, respectivamente.

A trama traz um tom de conto de fadas ao estilo “Cinderela”, com Sophie como uma jovem de classe social mais humilde que captura o coração do irmão Bridgerton durante um baile mascarado.

Cidade dos Sonhos (Netfix)

Uma jovem atriz viaja para Hollywood e se vê emaranhada numa intriga secreta com uma mulher que escapou por pouco de ser assassinada, e que agora se encontra com amnésia devido a um acidente de carro. Seu mundo se torna um pesadelo e surreal.

Falando a Real - Temporada 3 (AppleTV)

“Falando a Real” acompanha um terapeuta em luto que começa a quebrar as regras e dizer aos pacientes exatamente o que pensa. Ignorando todo o treinamento e a ética, ele provoca tumulto e grandes mudanças na vida das outras pessoas e dele mesmo.

Para ver no cinema: A Voz de Hind Rajab

Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026, esse é um dos filmes mais arrebatadores da temporada. Nele, voluntários da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino permanecem ao telefone com uma menina de seis anos que fica presa em um carro na Gaza devastada pela guerra.

Dirigido por Kaouther Ben Hania, o filme é baseado em uma história real. Concorre à estatueta pela Tunísia.