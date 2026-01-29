Pop

10 álbuns que completam 10 anos em 2026

Lista reúne os álbuns de maior impacto comercial e cultural de 2016 que seguem relevantes dez anos depois

Beyoncé: álbum "Lemonade" da cantora completa 10 anos em 2026 ( Kevin Mazur/WireImage for Parkwood/Getty Images for National Geographic Magazine)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 06h00.

Os álbuns lançados em 2016 completam dez anos neste ano e muitos ainda seguem relevantes no debate musical. As obras consolidaram tendências, impulsionaram carreiras e ajudaram a definir parte da estética pop e urbana dos anos 2010. Dez anos depois, continuam presentes no streaming, em turnês e em referências culturais.

Direto do túnel do tempo, entre os destaques está "Lemonade", de Beyoncé, que ampliou o diálogo entre música, audiovisual e política. No mesmo ano, Rihanna lançou "ANTI", impulsionado por "Work" e por um reposicionamento artístico.

Frank Ocean apresentou "Blonde", obra que consolidou sua imagem como um dos nomes mais influentes da década. Kanye West lançou "The Life of Pablo", álbum marcado por experimentações, colaborações e atualizações constantes.

Outro lançamento que atravessou os anos foi "Blackstar", último disco de David Bowie e lançado dias antes de sua morte, garantindo forte mobilização crítica.

Álbuns de 2016 que fazem 10 anos em 2026

Confira os 10 discos lançados em 2016 que chegam a uma década em circulação:

  • Beyoncé — Lemonade
  • Rihanna — ANTI
  • Frank Ocean — Blonde
  • Kanye West — The Life of Pablo
  • David Bowie — (Blackstar)
  • Bruno Mars — 24K Magic
  • Ariana Grande — Dangerous Woman
  • Chance The Rapper — Coloring Book
  • Metallica — Hardwired… To Self-Destruct
  • Fifth Harmony — 7/27
Acompanhe tudo sobre:ArtistasIndústria da músicaMúsica

