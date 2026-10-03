Como usar IA para pedir aumento e escrever no LinkedIn sem soar robótico?

RESUMO | A IA pode estruturar uma carta de pedido de aumento e revisar posts e perfis no LinkedIn, mas funciona melhor como editora do que como autora. O resultado depende de dados reais, como entregas, números e novas responsabilidades, e de uma revisão humana que devolva a voz de quem assina. O LinkedIn reduz o alcance de conteúdo genérico feito por IA, e informações salariais ou internas pedem cuidado antes de irem para qualquer chatbot.

A parcela de profissionais brasileiros que usam inteligência artificial (IA) todos os dias no trabalho passou de 17% para 35% em 18 meses, segundo o Índice de Confiança do Trabalhador, do LinkedIn, divulgado em janeiro de 2026. Com ChatGPT, Gemini, Claude e Copilot incorporados à rotina, se tornou mais fácil encarar até os processos mais sensíveis da vida profissional, como o e-mail de pedido de aumento e as publicações no LinkedIn.

Usar IA nesses poupa tempo, mas isso não isenta o usuário de participação: se ele quiser um texto útil de verdade, sem cara de máquina, é importante que ele capriche na matéria-prima. A IA organiza os fatos que recebe, mas não sabe quais entregas importaram, como é a relação com a liderança nem como a pessoa costuma se expressar.

Pode usar IA para escrever uma carta de pedido de aumento?

Sim. Nesses casos, a IA rende mais como uma "editora" do que o usuário já tem em mente para apresentar. Por exemplo, ela pode transformar uma lista solta de entregas em argumentos, traduzir resultados técnicos para linguagem de negócio, ajustar o tom e gerar versões curtas para e-mail, Teams ou Slack. Além disso, não é com a carta que se abre o assunto de reajuste. O formato mais comum é pedir por e-mail uma conversa de revisão salarial e, aí sim, usá-la como registro formal do pedido ou como roteiro da reunião.

O que ela não deve fazer, em hipótese alguma, é inventar números, estimar quanto a pessoa "merece" ou citar médias salariais sem fonte. Esses pontos dependem de evidência: escopo do cargo, metas batidas, avaliações de desempenho e pesquisas salariais confiáveis.

O que reunir antes de pedir ajuda à IA

Uma ficha com fatos verificáveis melhora o rascunho e reduz o retrabalho. Os itens essenciais são:

Cargo e histórico: função atual, tempo no cargo e data da última revisão salarial;

Entregas recentes: de três a cinco resultados dos últimos seis a doze meses;

Números: receita gerada, custo reduzido, prazo encurtado, volume atendido ou nota de satisfação de clientes;

Novas responsabilidades: gestão de pessoas, treinamento de colegas, processos ou projetos fora do escopo original;

Pedido: valor, faixa ou percentual pretendido, quando houver base de mercado;

Objetivo da mensagem: marcar conversa, formalizar o pedido ou responder a uma contraproposta.

A diferença aparece na frase. "Contribuí para melhorar o atendimento" não sustenta um pedido. "Reduzi o tempo médio de resposta a clientes de 48 para 12 horas depois de reorganizar a fila de chamados" já é diferente, com dados que sustentam. A IA consegue lapidar um fato, mas não cria a credibilidade que ele carrega.

Como escrever o prompt para a carta de aumento

Pedir "escreva uma carta de aumento" gera um texto genérico, que pode reduzir ou até anular as chances de uma promoção. O comando precisa definir papel, dados, tom, estrutura e proibições. Por exemplo:

"Atue como editor de comunicação corporativa. Com base apenas nos dados abaixo, escreva um e-mail em português do Brasil pedindo uma reunião de revisão salarial. Tom respeitoso e objetivo, sem ultimato. Estrutura: pedido de conversa no primeiro parágrafo, resultados com números no segundo, pedido de remuneração e próximos passos no terceiro. Não invente dados e não use 'venho por meio deste' nem a palavra 'mereço'. Limite de 170 palavras. Dados: [cargo], [tempo na função], [resultados], [novas responsabilidades], [faixa pretendida]."

Com o rascunho pronto, a abertura e o fechamento devem ser reescritos com as próprias palavras. A IA também serve para ensaiar a reunião — basta pedir que ela liste as objeções mais prováveis do gestor e simule respostas com base nos mesmos dados.

Não se esqueça, também, de evitar colocar informações sensíveis suas e da empresa durante o prompt, para garantir mais segurança dos dados. Troque essas informações por marcadores antes de colar o texto:

Cliente: "[cliente do varejo]" no lugar do nome da empresa atendida;

Liderança: "[gestor]" no lugar do nome do chefe;

Projetos: "[projeto interno]" no lugar de detalhes estratégicos;

Valores: "[aumento de X%]" no lugar da planilha salarial.

Pode usar texto com IA no LinkedIn? A rede penaliza?

Sim, é permitido usar IA no LinkedIn. A questão é como esses textos são percebidos pela plataforma e pelos usuários — dependendo da área, não costumam ser muito receptivos. Tanto que, em 30 de julho de 2026, o LinkedIn incluiu a opção "Seems like AI slop" ("parece lixo de IA") no menu de três pontos de posts e comentários. Essas publicações sinalizadas perdem alcance, como as marcadas com "não tenho interesse", e o autor recebe um aviso privado nas análises do post.

Mais de 1 milhão de membros usaram o recurso nas três primeiras semanas, segundo Hari Srinivasan, diretor de produto do LinkedIn. O conteúdo classificado como IA passou a ter cerca de 40% menos visualizações, queda que também reflete novos classificadores automáticos da plataforma.

Na mesma data, a rede retirou o recurso que reescrevia posts com IA. Em setembro de 2026, lançou para assinantes Premium o Post Proofreader, que revisa rascunhos antes da publicação sem trocar o estilo do autor. A regra da plataforma separa a IA que edita da IA que escreve no lugar da pessoa.

O que deixa um post no LinkedIn com cara de IA?

Os usuários apontam alguns sinais recorrentes de uso de IA para escrita de posts. Por exemplo, comparações muito óbvias, o "não é sobre y, é sobre x" para contrastar ideias, o excesso de emojis ou fechamento genérico são os mais comuns. Além deles, existem:

Abertura de efeito: frase que serviria para qualquer profissão, como "Ninguém fala sobre isso, mas...";

História sem detalhe: experiência sem data, lugar, decisão ou consequência;

Vocabulário inflado: "revolucionário", "transformador", "insights" e "jornada" em sequência;

Engajamento vago: perguntas como "Concorda?" ou "Comenta aqui embaixo".

Como humanizar um texto gerado por IA? 4 passos simples

Os "humanizadores" podem até parecer uma alternativa para tirar a "cara de máquina" dos textos gerados por IA. Mas eles pouco adiantam na maioria dos casos, pois trocam palavras por sinônimos, então a estrutura genérica continua lá. O ajuste funciona melhor na ordem inversa, em que a pessoa escreve primeiro e a IA edita depois. Quatro passos simples para humanizar seus textos são:

Rascunho de memória: escreva de cinco a oito linhas sobre o que aconteceu, sem se preocupar com estilo;

Pedido de organização: instrua a IA a usar só os fatos fornecidos e a marcar lacunas como perguntas, em vez de preenchê-las;

Detalhe próprio: inclua algo que só quem viveu a situação sabe, como uma objeção de cliente, um erro e seu custo ou uma métrica com antes e depois;

Teste da conversa: leia o texto em voz alta e corte o que não diria a um colega de trabalho.

Para revisar um post pronto, o comando mais útil pede diagnóstico em vez de reescrita: "Aponte frases genéricas, repetições, afirmações sem evidência e trechos com cara de IA neste texto. Não reescreva tudo; sugira mudanças pontuais que preservem meu vocabulário."