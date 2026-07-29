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BTS decidiu que não vai submeter 'Arirang' ao Grammy 2027

Membros do grupo de K-pop utilizaram as redes sociais para anunciar que não participarão da cerimônia no próximo ano

BTS: membros do grupo encerraram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul em junho de 2025 (Montagem EXAME)

BTS: membros do grupo encerraram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul em junho de 2025 (Montagem EXAME)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de julho de 2026 às 11h24.

Última atualização em 29 de julho de 2026 às 11h34.

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O BTS decidiu que não irá submeter seus trabalhos mais recentes para consideração na 69ª edição do Grammy Awards, agendada para 7 de fevereiro de 2027. O anúncio foi feito pelo grupo nesta quarta-feira, 29.

Os sete membros do grupo – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook – postaram o mesmo comunicado em suas contas pessoais no Instagram.

“Decidimos não submeter nosso trabalho para consideração ao Grammy este ano. Esperamos que nossa música possa ser ouvida e amada pelo que é, em vez de ser dividida por região ou idioma. Agradecemos ao ARMY e a todos que sempre estiveram ao nosso lado.”

O que motivou a decisão do BTS?

A decisão do grupo ocorreu apenas um mês após o anúncio de que o Grammy teria uma categoria de "Melhor Performance de Música Pop Asiática" na próxima edição.

Na descrição oficial publicada pela Academia, a categoria irá reconhecer a excelência artística em apresentações de música pop asiática provenientes de mercados asiáticos ou amplamente reconhecidas neles. Os prêmios são concedidos aos intérpretes.

Uma carreira de expectativas

O BTS é considerado um dos maiores grupos de K-pop do mundo e já foi nomeado para Grammys antes, nas categorias Melhor Performance de Dupla/Grupo Pop, Álbum do Ano e Melhor Videoclipe, porém nunca venceu.

Desde 2019, os sete membros do grupo são membros com direito a voto na Academia.

Com o lançamento do quinto álbum de estúdio do grupo, "Arirang", as expectativas para sua primeira vitória nos Grammys estavam altas. O disco liderou as principais paradas de singles e álbuns da Billboard, gerando uma repercussão significativa.

Acompanhe tudo sobre:MúsicaGrammy

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