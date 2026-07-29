BTS decidiu que não vai submeter 'Arirang' ao Grammy 2027

O BTS decidiu que não irá submeter seus trabalhos mais recentes para consideração na 69ª edição do Grammy Awards, agendada para 7 de fevereiro de 2027. O anúncio foi feito pelo grupo nesta quarta-feira, 29.

Os sete membros do grupo – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook – postaram o mesmo comunicado em suas contas pessoais no Instagram.

“Decidimos não submeter nosso trabalho para consideração ao Grammy este ano. Esperamos que nossa música possa ser ouvida e amada pelo que é, em vez de ser dividida por região ou idioma. Agradecemos ao ARMY e a todos que sempre estiveram ao nosso lado.”

O que motivou a decisão do BTS?

A decisão do grupo ocorreu apenas um mês após o anúncio de que o Grammy teria uma categoria de "Melhor Performance de Música Pop Asiática" na próxima edição.

Na descrição oficial publicada pela Academia, a categoria irá reconhecer a excelência artística em apresentações de música pop asiática provenientes de mercados asiáticos ou amplamente reconhecidas neles. Os prêmios são concedidos aos intérpretes.

Uma carreira de expectativas

O BTS é considerado um dos maiores grupos de K-pop do mundo e já foi nomeado para Grammys antes, nas categorias Melhor Performance de Dupla/Grupo Pop, Álbum do Ano e Melhor Videoclipe, porém nunca venceu.

Desde 2019, os sete membros do grupo são membros com direito a voto na Academia.

Com o lançamento do quinto álbum de estúdio do grupo, "Arirang", as expectativas para sua primeira vitória nos Grammys estavam altas. O disco liderou as principais paradas de singles e álbuns da Billboard, gerando uma repercussão significativa.