Família de Gugu encerra disputa judicial e divide herança de R$ 1,4 bi

Demorou, mas a família Liberato finalmente chegou a um consenso sobre a herança bilionária de Gugu. Cinco anos após a morte do apresentador, a fortuna avaliada em R$ 1,4 bilhão foi dividida entre os filhos e sobrinhos de Gugu, pondo fim a uma disputa que, por anos, trouxe à tona questões familiares delicadas e momentos de grande tensão. A informação foi revelada no Fantástico.

Gugu morreu em 2019, após um acidente doméstico nos Estados Unidos. Ele havia deixado um testamento em vida, no qual determinava que 75% de seus bens seriam destinados aos seus três filhos e os outros 25% aos sobrinhos. A ausência de menção à mãe dos filhos, Rose Miriam di Matteo, foi o estopim para um embate jurídico que se estendeu por quase meia década.

A fortuna de Gugu foi dividida para João Augusto, de 23 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 21 anos. Os outros 25% foram destinados aos cinco sobrinhos do apresentador.

Acordo que trouxe alívio

O acordo, oficializado em agosto de 2024, foi possível após Rose Miriam renunciar ao processo pelo reconhecimento de união estável — que poderia garantir a ela 50% do patrimônio do apresentador. Para ela, a decisão foi uma forma de seguir em frente sem mais desgastes públicos. “Eu não preciso provar nada a ninguém”, afirmou ao Fantástico.

A disputa pelo reconhecimento de uma relação estável não foi o único conflito. O chef Thiago Salvático, que também alegava união estável com Gugu, chegou a iniciar e recuar de ações judiciais. Esses episódios, somados à intensa cobertura midiática, revelaram detalhes íntimos da vida do apresentador, algo que gerou incômodo em seus filhos.

A irmã do apresentador, Aparecida Liberato, desempenhou um papel central como inventariante, mas abriu mão do valor adicional de 5% em respeito ao irmão e à união da família.

No meio da disputa judicial, Ricardo Rocha, que se diz filho do apresentador, também tentou provar a paternidade para ter acesso a uma parte da herança. Em 2023, disse o homem, Gugu teria tido um relacionamento com sua mãe de origem nordestina, Otacilia Gomes da Silva, quando ambos frequentavam uma padaria em São Paulo. Na época, o apresentador tinha apenas 14 anos e sua mãe 28.

O teste de paternidade voltou com resultados negativos. Rocha entrou com um novo pedido para realização de mais exames em caráter de contraprova, mas a Justiça ignorou as demandas e a família ameaçou processá-lo por danos morais.

Legado além da fortuna

O encerramento da disputa marca um momento de esperança para a família, que agora busca retomar os laços afetivos. João Augusto, que acompanhou de perto os desafios e tensões dos últimos anos, resumiu o sentimento de todos ao Fantástico: “Espero que possamos voltar a ser uma família 100% unida”

Além do patrimônio bilionário, o legado de Gugu Liberato permanece vivo em sua trajetória como um dos maiores comunicadores do Brasil.