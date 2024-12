Ministra da Educação de Trinidad e Tobago e seus dois filhos morrem em um incêndio

A ministra da Educação de Trinidad e Tobago, Lisa Morris-Julian, e seus dois filhos, um de 6 anos e outro de 25, morreram nesta segunda-feira, 16, em um incêndio relatado em sua residência em Arima, no norte do país caribenho, informou as autoridades.

Segundo o que disse o Superintendente da Polícia de Trinidad, Maynard Wilson, à imprensa local, um telefonema às 06h15 (10h15 GMT) -horário local- alertou as autoridades sobre uma casa em chamas na Rua Farfan, naquele setor. .

Quando vários agentes da Divisão de Polícia do Norte e oficiais do Corpo de Bombeiros de Trinidad do Norte chegaram, encontraram os corpos carbonizados de Lisa Morris-Julian e seus filhos.

O marido da funcionária e também parlamentar da zona D'Abadie/O'Meara, identificado como Daniel Julian, e um familiar de ambos sobreviveram ao acidente, embora tenham sido transportados para um hospital para receber cuidados médicos.

“Os feridos foram imediatamente levados para uma clínica, onde receberam atendimento médico. No momento, seu estado permanece sob cuidados”, indica o relatório policial.

Os bombeiros estão investigando a causa do incêndio, que destruiu completamente a casa.

A Polícia, por sua vez, não confirmou nem negou que o incêndio tenha sido intencional.

Vários ministros do governo chegaram ao local para consolar os parentes de Morris-Julian.