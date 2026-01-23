Ibovespa tem melhor desempenho mensal em dólares desde 2023

Os mercados acionários da América Latina iniciaram 2026 com desempenho superior ao de outras regiões do mundo. Segundo levantamento da Elos Ayta, que acompanha 21 dos principais índices globais, os cinco primeiros lugares no ranking de rentabilidade em dólares até 22 de janeiro são ocupados por Peru, Colômbia, Chile, Brasil e México.

O destaque é o índice S&P/BVL General, do Peru, que acumulou alta de 20,06%. Em seguida, aparecem o MSCI Colcap, da Colômbia (18,90%), o IPSA, do Chile (13,91%), o Ibovespa, do Brasil (12,89%) e o IPyC, do México (9,43%).

Em moeda local, o Ibovespa teve valorização de 8,98%, mas o desempenho em dólares se beneficiou do impacto cambial positivo. O resultado representa o melhor mês para o índice brasileiro nessa base desde novembro de 2023, quando avançou 15,32% em dólares.

Desempenho fraco de mercados desenvolvidos

Entre os principais mercados desenvolvidos, os avanços foram mais modestos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones subiu 2,75% até 22 de janeiro, o S&P 500 avançou 0,99% e o Nasdaq Composite teve ganho de 0,83%, ficando nas posições inferiores do ranking.

Na Europa, os principais índices também mostraram desempenho abaixo dos latino-americanos, com variações próximas ou inferiores a 5%. O S&P Merval, da Argentina, teve valorização de 2,77% em dólares.

Índice País Rentabilidade Nominal (%) Rentabilidade em US$ (%) Sp/BVL General Peru 19,70% 20,06% MSCI Colcap Colômbia 17,69% 18,90% IPSA Chile 9,79% 13,91% Ibovespa Brasil 8,98% 12,89% IPyC México 6,28% 9,43% Nikkei 225 Japão 6,65% 5,63% Euro Stoxx 50 Zona do Euro 5,33% 5,33% AEX Holanda 5,14% 5,14% BEL20 Bélgica 4,96% 4,96% Hang Seng Index China 3,90% 4,35% PSI Portugal 4,12% 4,12% S&P Merval Argentina 0,49% 2,77% Dow Jones USA 2,75% 2,75% FTSE China 50 China 2,12% 2,56% FTSE 100 Inglaterra 2,26% 2,26% IBEX Espanha 2,05% 2,05% DAX Alemanha 1,60% 1,60% S&P 500 USA 0,99% 0,99% Nasdaq USA 0,83% 0,83% FTSMIB Itália 0,33% 0,33% CAC 40 França 0,11% 0,11%

A análise da Elos Ayta leva em conta a rentabilidade nominal em moeda local e a rentabilidade ajustada pela variação do dólar, permitindo comparação padronizada para investidores globais. O avanço da América Latina reflete um início de ano marcado por maior apetite ao risco e movimento de reprecificação dos ativos da região.