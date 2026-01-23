Invest

Ibovespa tem melhor desempenho mensal em dólares desde 2023

Em moeda local, o Ibovespa teve valorização de 8,98%, mas o desempenho em dólares se beneficiou do impacto cambial positivo

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13h50.

Os mercados acionários da América Latina iniciaram 2026 com desempenho superior ao de outras regiões do mundo. Segundo levantamento da Elos Ayta, que acompanha 21 dos principais índices globais, os cinco primeiros lugares no ranking de rentabilidade em dólares até 22 de janeiro são ocupados por Peru, Colômbia, Chile, Brasil e México.

O destaque é o índice S&P/BVL General, do Peru, que acumulou alta de 20,06%. Em seguida, aparecem o MSCI Colcap, da Colômbia (18,90%), o IPSA, do Chile (13,91%), o Ibovespa, do Brasil (12,89%) e o IPyC, do México (9,43%).

Em moeda local, o Ibovespa teve valorização de 8,98%, mas o desempenho em dólares se beneficiou do impacto cambial positivo. O resultado representa o melhor mês para o índice brasileiro nessa base desde novembro de 2023, quando avançou 15,32% em dólares.

Desempenho fraco de mercados desenvolvidos

Entre os principais mercados desenvolvidos, os avanços foram mais modestos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones subiu 2,75% até 22 de janeiro, o S&P 500 avançou 0,99% e o Nasdaq Composite teve ganho de 0,83%, ficando nas posições inferiores do ranking.

Na Europa, os principais índices também mostraram desempenho abaixo dos latino-americanos, com variações próximas ou inferiores a 5%. O S&P Merval, da Argentina, teve valorização de 2,77% em dólares.

ÍndicePaísRentabilidade Nominal (%)Rentabilidade em US$ (%)
Sp/BVL GeneralPeru19,70%20,06%
MSCI ColcapColômbia17,69%18,90%
IPSAChile9,79%13,91%
IbovespaBrasil8,98%12,89%
IPyCMéxico6,28%9,43%
Nikkei 225Japão6,65%5,63%
Euro Stoxx 50Zona do Euro5,33%5,33%
AEXHolanda5,14%5,14%
BEL20Bélgica4,96%4,96%
Hang Seng IndexChina3,90%4,35%
PSIPortugal4,12%4,12%
S&P MervalArgentina0,49%2,77%
Dow JonesUSA2,75%2,75%
FTSE China 50China2,12%2,56%
FTSE 100Inglaterra2,26%2,26%
IBEXEspanha2,05%2,05%
DAXAlemanha1,60%1,60%
S&P 500USA0,99%0,99%
NasdaqUSA0,83%0,83%
FTSMIBItália0,33%0,33%
CAC 40França0,11%0,11%

A análise da Elos Ayta leva em conta a rentabilidade nominal em moeda local e a rentabilidade ajustada pela variação do dólar, permitindo comparação padronizada para investidores globais. O avanço da América Latina reflete um início de ano marcado por maior apetite ao risco e movimento de reprecificação dos ativos da região.

