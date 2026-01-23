Ela largou a carreira corporativa e construiu um negócio de oito dígitos sem investidores

Stacey Fraser construiu sua carreira no mundo corporativo da moda, com passagens por marcas globais como Gap e Tommy Hilfiger. Acostumada a jornadas de 60 horas semanais e prazos agressivos, ela decidiu virar a chave quando percebeu que o ritmo profissional não era compatível com o estilo de vida que desejava como mãe. O que começou como um desejo por mais equilíbrio se tornou uma empresa com faturamento de oito dígitos.

Ela fundou a Pink Chicken em 2006, a partir de casa, literalmente: desenhando roupas infantis no andar de cima da própria garagem. O insight surgiu quando as roupas estampadas e coloridas que fazia para as filhas começaram a chamar atenção de outras mães.

A partir dali, criou uma linha autoral que rapidamente se destacou no varejo americano, um segmento saturado, mas ainda carente de originalidade. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Um modelo financeiro fundamentado na operação própria

Ao contrário de muitas marcas emergentes que apostam todas as fichas no digital, Stacey seguiu um caminho mais conservador e controlado: estruturou a Pink Chicken com foco em varejo físico e operação direta. Essa decisão foi determinante para manter o controle da margem de lucro e da experiência de marca, e é um ponto essencial do ponto de vista das finanças corporativas.

Optar por pontos de venda próprios e não terceirizar a produção ou a distribuição permite maior previsibilidade de receitas e controle de custos. No longo prazo, essa escolha garantiu à Pink Chicken um crescimento orgânico e sólido, sem depender de capital de risco externo. Mais do que uma opção estética, a decisão foi estratégica e financeira.

Gestão financeira e leitura de mercado como pilares do crescimento

Fraser não começou com um plano de negócios grandioso, mas evoluiu rapidamente ao perceber o vazio de oferta qualificada no segmento de moda infantil. Usando conhecimento acumulado no setor, ela construiu uma cadeia de suprimentos enxuta, investiu em matéria-prima de qualidade e desenvolveu produtos com alto valor agregado, o que justificou posicionamento premium e preços acima da média do mercado.

O modelo de gestão financeira aplicado à Pink Chicken demonstra o valor da autonomia operacional combinada com visão de longo prazo. O crescimento foi pautado em reinvestimento de lucros, expansão gradual do portfólio e fortalecimento da marca em mercados locais antes de escalar nacionalmente. A ausência de investidores externos ou alavancagem agressiva permitiu que Fraser mantivesse a direção estratégica da empresa sem interferência.

