Fallout, da Prime Video, vai ter 3ª temporada?

A segunda temporada de "Fallout" estreou em dezembro na Prime Video com episódios semanais que vão até o início de fevereiro. A adaptação do videogame pós-apocalíptico alcançou uma aprovação de 95% no Rotten Tomatoes, site especializado em crítica de cinema e streaming. Com tamanho sucesso antes mesmo da conclusão da segunda temporada, os fãs da série já querem saber se terão mais episódios para acompanhar.

Sobre o que é a segunda temporada de 'Fallout'?

Os novos episódios continuam imediatamente após o desfecho da primeira temporada. A trama leva os personagens para a região devastada do Mojave e para a cidade pós-apocalíptica de New Vegas.

A trama ainda envolverá a busca de Lucy por seu pai, Hank MacLean (Kyle MacLachlan), revelado no fim da primeira temporada como um antigo funcionário da Vault-Tec mantido em criogenia por séculos.

Permanecendo fiel ao jogo, o universo é um mundo de contrastes entre privilegiados e desamparados, 200 anos depois do apocalipse nuclear.

Moradores de abrigos luxuosos são obrigados a enfrentar a realidade brutal da superfície, repleta de criaturas mutantes e outros perigos.

Vai ter 3ª temporada de 'Fallout'?

Sim. Antes mesmo da estreia da segunda temporada, a Amazon Prime Video confirmou que a série já foi renovada para a terceira, mas ainda não há datas oficiais.

Segundo a plataforma, o plano prevê que a trama central seja concluída entre a quinta e a sexta temporada, mas o universo pode continuar sendo expandido a depender do desempenho da produção.

Qual é o elenco da segunda temporada de 'Fallout'?

O elenco principal retorna com:

Ella Purnell (Yellowjackets)

(Yellowjackets) Aaron Moten (Emancipation)

(Emancipation) Walton Goggins (The White Lotus)

(The White Lotus) Kyle MacLachlan (Twin Peaks)

(Twin Peaks) Moisés Arias (The King of Staten Island)

(The King of Staten Island) Frances Turner (The Boys)

A nova temporada ainda inclui participações reveladas no trailer oficial, como Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin.

Já o Deadline confirmou Justin Theroux no papel de Mr. House, figura central do passado do Ghoul, com cenas descritas como “intensos duelos intelectuais”.

Quando posso assistir a todos os episódios de 'Fallout'?

A segunda temporada de "Fallout" terá seus episódios disponibilizados semanalmente na Prime Video toda quarta-feira a partir das 5 horas da manhã.

Segundo o streaming, a nova temporada terá oito episódios, com final previsto para 4 de fevereiro de 2026. Confira o calendário:

Episódio 1 – 16 de dezembro;

Episódio 2 – 24 de dezembro;

Episódio 3 – 31 de dezembro;

Episódio 4 – 7 de janeiro de 2026;

Episódio 5 – 14 de janeiro de 2026;

Episódio 6 – 21 de janeiro de 2026;

Episódio 7 – 28 de janeiro de 2026;

Episódio 8 – 4 de fevereiro de 2026.

A estratégia, segundo o Deadline, também define o cronograma de elegibilidade para premiações. Como apenas três episódios estarão disponíveis antes dos prazos para algumas inscrições, o estúdio optou por não concorrer ao Globo de Ouro e concentrar a campanha no Emmy de 2026.

A série estará disponível para assinantes em mais de 240 países e territórios. A primeira temporada já ultrapassou 100 milhões de espectadores globalmente.