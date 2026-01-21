Fallout, da Prime Video, vai ter 3ª temporada?

'Fallout': veja o que se sabe sobre o futuro da série (Prime Video/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17h40.
A segunda temporada de "Fallout" estreou em dezembro na Prime Video com episódios semanais que vão até o início de fevereiro. A adaptação do videogame pós-apocalíptico alcançou uma aprovação de 95% no Rotten Tomatoes, site especializado em crítica de cinema e streaming. Com tamanho sucesso antes mesmo da conclusão da segunda temporada, os fãs da série já querem saber se terão mais episódios para acompanhar.
Os novos episódios continuam imediatamente após o desfecho da primeira temporada. A trama leva os personagens para a região devastada do Mojave e para a cidade pós-apocalíptica de New Vegas.
A trama ainda envolverá a busca de Lucy por seu pai, Hank MacLean (Kyle MacLachlan), revelado no fim da primeira temporada como um antigo funcionário da Vault-Tec mantido em criogenia por séculos.
Permanecendo fiel ao jogo, o universo é um mundo de contrastes entre privilegiados e desamparados, 200 anos depois do apocalipse nuclear.
Moradores de abrigos luxuosos são obrigados a enfrentar a realidade brutal da superfície, repleta de criaturas mutantes e outros perigos.
Sim. Antes mesmo da estreia da segunda temporada, a Amazon Prime Video confirmou que a série já foi renovada para a terceira, mas ainda não há datas oficiais.
Segundo a plataforma, o plano prevê que a trama central seja concluída entre a quinta e a sexta temporada, mas o universo pode continuar sendo expandido a depender do desempenho da produção.
O elenco principal retorna com:
A nova temporada ainda inclui participações reveladas no trailer oficial, como Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin.
Já o Deadline confirmou Justin Theroux no papel de Mr. House, figura central do passado do Ghoul, com cenas descritas como “intensos duelos intelectuais”.
A segunda temporada de "Fallout" terá seus episódios disponibilizados semanalmente na Prime Video toda quarta-feira a partir das 5 horas da manhã.
Segundo o streaming, a nova temporada terá oito episódios, com final previsto para 4 de fevereiro de 2026. Confira o calendário:
A estratégia, segundo o Deadline, também define o cronograma de elegibilidade para premiações. Como apenas três episódios estarão disponíveis antes dos prazos para algumas inscrições, o estúdio optou por não concorrer ao Globo de Ouro e concentrar a campanha no Emmy de 2026.
A série estará disponível para assinantes em mais de 240 países e territórios. A primeira temporada já ultrapassou 100 milhões de espectadores globalmente.