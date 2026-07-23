Casual

Guia de Viagens100 MELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Mansão que espionou nazistas na Segunda Guerra vira museu em Londres

Trent Park House, antigo refúgio da alta sociedade britânica, abre as portas como museu para contar como se tornou centro de uma das operações de inteligência mais discretas do Reino Unido

Salão principal da Trent Park House, com lustres de cristal e mobiliário de época restaurados para reproduzir a atmosfera dos anos 1930 (James O.Davies/Divulgação)

Salão principal da Trent Park House, com lustres de cristal e mobiliário de época restaurados para reproduzir a atmosfera dos anos 1930 (James O.Davies/Divulgação)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 23 de julho de 2026 às 10h29.

Tudo sobreMuseus
Saiba mais

A Trent Park House, construída no período vitoriano e reformada na década de 1920 pelo político e aristocrata Sir Philip Sassoon, recebeu ao longo dos anos nomes como membros da família real, líderes políticos e figuras da cultura, entre eles Charlie Chaplin, Noel Coward e George Bernard Shaw. Esse capítulo social da propriedade, localizada nos arredores de Londres, ganha agora um desdobramento inédito ao público. Na última terça-feira, dia 21, a casa inaugurou o Trent Park House of Secrets, museu dedicado a revelar sua passagem por um dos episódios mais reservados da Segunda Guerra Mundial.

De residência de elite a centro de escutas

Museu Trent Park House

Outro ângulo da fachada da propriedade, que hoje abriga o museu Trent Park House of Secrets (James O.Davies/Divulgação)

Após a morte de Sassoon, em 1939, a propriedade foi requisitada pelo governo britânico. O uso definido para o local surpreende pelo contraste com sua história anterior: a mansão passou a abrigar o monitoramento de oficiais alemães de alta patente, entre eles 59 generais mantidos em cativeiro no local. Os prisioneiros ocupavam acomodações luxuosas e acreditavam estar em um ambiente seguro para conversar livremente. Toda a casa, porém, contava com uma rede de escutas escondida em paredes, luminárias, móveis e até nos bancos do jardim.

Nos porões da propriedade, equipes conhecidas como Secret Listeners, muitas delas formadas por refugiados judeus de língua alemã, registravam e traduziam as conversas captadas. O material reunido por esses agentes contribuiu diretamente para as estratégias dos Aliados ao longo do conflito, em uma operação que permaneceu pouco divulgada por décadas.

O museu recria as duas fases da casa

Museu Trent Park House

Biblioteca da mansão, vista a partir de um salão com papel de parede floral e lareira em mármore (James O.Davies/Divulgação)

O novo espaço busca apresentar ao público essas duas camadas da história do edifício. Os salões principais foram restaurados para reproduzir a atmosfera da década de 1930, com móveis e obras de arte que pertenceram a Sir Philip Sassoon. Já os ambientes subterrâneos recriam as salas de escuta e os espaços de trabalho dos agentes de inteligência, incluindo uma sala de convivência reservada aos Secret Listeners.

A proposta do museu é permitir que o visitante compreenda como um endereço até então associado ao luxo e à vida social se transformou em um dos pontos mais sensíveis da inteligência britânica durante o século 20. O acervo reúne fotografias históricas, mobiliário original e reconstruções dos espaços de escuta, distribuídos entre os andares superiores e o porão da propriedade.

Serviço

Museu Trent Park House

Sala de estar interligada a outros ambientes da mansão, decorada com tapeçarias, poltronas estofadas e arranjos florais (James O.Davies/Divulgação)

O Trent Park House of Secrets funciona no endereço Daffodil Cres, Barnet EN4 0PS, no norte de Londres. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 10h às 17h. Os ingressos custam £14 para adultos a partir de 18 anos (cerca de R$ 97), £12 para estudantes (aproximadamente R$ 83) e £12 para o público júnior, entre 5 e 17 anos (também perto de R$ 83). Crianças com menos de 5 anos têm entrada gratuita.

Acompanhe tudo sobre:MuseusViagensArquitetura

Mais de Casual

Por que as grifes de luxo voltaram a apostar nas sapatilhas de jazz

O movimento para colocar a beleza brasileira no mapa global

A Espanha venceu na Copa. Será que ganha da Argentina no cinema?

Como Christopher Nolan construiu um mundo inteiro para 'Odisseia'

Mais na Exame

Brasil

Quem é dono da Trivia, concessionária de trens que pegou fogo em SP no 3º dia de operação

Pop

25 anos de Harry Potter: confira a programação especial criada pela Warner e HBO

Mercados

Ações da Nestlé caem mais de 7% após balanço, o pior tombo desde 2020; entenda

Esporte

Gabriel Pec sofre fratura na perna em estreia como titular pelo Cruzeiro