Mansão que espionou nazistas na Segunda Guerra vira museu em Londres

A Trent Park House, construída no período vitoriano e reformada na década de 1920 pelo político e aristocrata Sir Philip Sassoon, recebeu ao longo dos anos nomes como membros da família real, líderes políticos e figuras da cultura, entre eles Charlie Chaplin, Noel Coward e George Bernard Shaw. Esse capítulo social da propriedade, localizada nos arredores de Londres, ganha agora um desdobramento inédito ao público. Na última terça-feira, dia 21, a casa inaugurou o Trent Park House of Secrets, museu dedicado a revelar sua passagem por um dos episódios mais reservados da Segunda Guerra Mundial.

De residência de elite a centro de escutas

Outro ângulo da fachada da propriedade, que hoje abriga o museu Trent Park House of Secrets (James O.Davies/Divulgação)

Após a morte de Sassoon, em 1939, a propriedade foi requisitada pelo governo britânico. O uso definido para o local surpreende pelo contraste com sua história anterior: a mansão passou a abrigar o monitoramento de oficiais alemães de alta patente, entre eles 59 generais mantidos em cativeiro no local. Os prisioneiros ocupavam acomodações luxuosas e acreditavam estar em um ambiente seguro para conversar livremente. Toda a casa, porém, contava com uma rede de escutas escondida em paredes, luminárias, móveis e até nos bancos do jardim.

Nos porões da propriedade, equipes conhecidas como Secret Listeners, muitas delas formadas por refugiados judeus de língua alemã, registravam e traduziam as conversas captadas. O material reunido por esses agentes contribuiu diretamente para as estratégias dos Aliados ao longo do conflito, em uma operação que permaneceu pouco divulgada por décadas.

O museu recria as duas fases da casa

Biblioteca da mansão, vista a partir de um salão com papel de parede floral e lareira em mármore (James O.Davies/Divulgação)

O novo espaço busca apresentar ao público essas duas camadas da história do edifício. Os salões principais foram restaurados para reproduzir a atmosfera da década de 1930, com móveis e obras de arte que pertenceram a Sir Philip Sassoon. Já os ambientes subterrâneos recriam as salas de escuta e os espaços de trabalho dos agentes de inteligência, incluindo uma sala de convivência reservada aos Secret Listeners.

A proposta do museu é permitir que o visitante compreenda como um endereço até então associado ao luxo e à vida social se transformou em um dos pontos mais sensíveis da inteligência britânica durante o século 20. O acervo reúne fotografias históricas, mobiliário original e reconstruções dos espaços de escuta, distribuídos entre os andares superiores e o porão da propriedade.

Serviço

Sala de estar interligada a outros ambientes da mansão, decorada com tapeçarias, poltronas estofadas e arranjos florais (James O.Davies/Divulgação)

O Trent Park House of Secrets funciona no endereço Daffodil Cres, Barnet EN4 0PS, no norte de Londres. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 10h às 17h. Os ingressos custam £14 para adultos a partir de 18 anos (cerca de R$ 97), £12 para estudantes (aproximadamente R$ 83) e £12 para o público júnior, entre 5 e 17 anos (também perto de R$ 83). Crianças com menos de 5 anos têm entrada gratuita.