Exclusivo: Deezer amplia parceria com Itaú para acelerar expansão no Brasil

A Deezer, plataforma de streaming musical, anunciou nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, a ampliação da parceria estratégica com o Itaú Unibanco, com o propósito de fortalecer sua atuação no mercado brasileiro.

Para 2026, os clientes da instituição financeira passam a contar com novos planos de assinatura e aproveitar a milhões de músicas, podcasts e playlists sem anúncios, com opção de ouvir offline e em múltiplos dispositivos.

Segundo Rodrigo Vicentini, General Manager da Deezer na América Latina, a iniciativa reforça a estratégia da plataforma de streaming de levar mais benefícios e experiências ao público no Brasil.

"A Deezer tem como missão aproximar nossos superfãs de seus artistas favoritos. A parceria com o Itaú potencializa essa conexão ao integrar a música de forma natural à rotina dos seus clientes, ampliando o alcance da Deezer em todo o território nacional", explicou, em entrevista à EXAME.

O executivo esclarece que a extensão da parceria promete uma relação ganha-ganha entre as empresas que vai além da aquisição de novas assinaturas.

"Quando um parceiro como o Itaú Unibanco utiliza a nossa plataforma para gerar valor real — e também como um ativo estratégico de negócio — criamos uma relação ganha-ganha: o cliente percebe mais benefícios, o parceiro fortalece seu vínculo com o público e a música passa a ocupar um papel ainda mais relevante no dia a dia das pessoas".

Como funcionará a nova parceria?

Com o novo acordo, além do plano Deezer Premium Individual, em breve os clientes também poderão contratar os planos Duo e Family com vantagens exclusivas na Combinaqui, plataforma de serviços e benefícios do Itaú. As empresas não abriram dados sobre a quantidade de clientes contemplados, mas afirmam que, desde o início da colaboração, a parceria já impactou milhões de clientes do banco.

“A renovação da parceria com o Itaú reforça o compromisso da Deezer em ampliar o acesso ao entretenimento e aproximar cada vez mais os fãs de seus artistas favoritos. Ao longo dos últimos anos, vimos um crescimento significativo de usuários vindos do banco, o que mostra a força dessa parceria. Agora, damos mais um passo ao disponibilizar mais planos de assinatura, levando uma experiência musical completa, sem anúncios e com alta qualidade, para diferentes perfis de público”, afirma Luis Henrique Castro Lima, Diretor de Parcerias Latam da Deezer.

Com a inclusão em breve das modalidades, clientes do Itaú poderão compartilhar a assinatura com até 6 pessoas e economizar em relação à contratação de planos individuais. A solução é especialmente atrativa em um cenário em que as famílias buscam organizar o orçamento sem abrir mão de entretenimento e cultura.

“Nosso objetivo é ajudar os clientes com suas necessidades financeiras do dia a dia. Ao oferecer benefícios e vantagens exclusivas para assinaturas da Deezer por meio do Combinaqui, queremos estar presentes em suas vidas e apoiá-los no momento que buscam por melhores opções de entretenimento musical”, detalha Mário Miguel, diretor do Itaú Unibanco.

Com a assinatura da Deezer com desconto via Combinaqui, os usuários seguem tendo acesso aos recursos disponíveis da plataforma, como o Flow, que recomenda músicas automaticamente com base nos hábitos de escuta, o SongCatcher, que identifica faixas em poucos segundos, e a exibição de letras para cantar junto.

Uma nova posição no mercado

Segundo a Deezer, a associação com o Itaú fortalece sua credibilidade ao vincular sua marca a um nome consolidado no setor financeiro. “O fato do maior banco privado da América Latina acreditar no poder da música e escolher a Deezer como sua parceira para oferecer um serviço premium reforça a credibilidade da nossa plataforma”, afirmou Rodrigo Vicentini.

Com a parceria, clientes do banco passaram a ter acesso a planos da Deezer com condições especiais. A expectativa da empresa é de que o benefício ajude a ampliar o alcance do aplicativo, que oferece playlists com curadoria musical, recursos de personalização e integrações com diferentes dispositivos. “Quem mais ganha são os clientes do Itaú, que passam a ter acesso a uma experiência musical completa, com curadoria, tecnologia e benefícios pensados para acompanhar o dia a dia”, completou General Manager da companhia de streaming.

A chegada das novas ofertas representa um movimento para ampliar o perfil dos assinantes e se aproximar de hábitos de consumo mais comuns no mercado brasileiro. O modelo familiar tem sido uma das formas mais adotadas por usuários de serviços de assinatura digital.

De acordo com a empresa, os planos compartilhados contribuem para ganhos de escala, eficiência e previsibilidade, além de apoiar a estratégia de crescimento sustentável da plataforma. “Essa evolução reforça nossa estratégia por meio de parcerias estratégicas que agregam valor tanto para a Deezer quanto para nossos parceiros”, finalizou.