Itaú lucra R$ 12,3 bi no quarto trimestre e rentabilidade supera 24%

Carteira de crédito consolidada do banco se aproxima de R$ 1,5 bilhão

Itaú: maior banco da América Latina divulgou resultados do 4º trimestre de 2025 (./Getty Images)

Da Redação
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19h10.

O Itaú Unibanco (ITUB4) registrou lucro líquido recorrente gerencial de R$ 12,31 bilhões no quarto trimestre de 2025. A cifra, que exclui efeitos pontuais do período, foi 13,2% maior que o registrado um ano antes. O número veio em linha com o esperado pelo mercado: a média das projeções dos analistas apontava para lucro de R$ 12,2 bilhões.

O retorno sobre patrimônio (ROE) do banco foi de 24,4% no período, um avanço de 1,1 ponto percentual na comparação trimestral e de 2,3 pontos percentuais na anual.

A carteira de crédito consolidada do banco alcançou R$ 1,49 bilhões no trimestre, com crescimento anual de 6% e de 6,3% na comparação com o terceiro trimestre.

A margem financeira com clientes, valor levantado com juros das operações, cresceu 8,6%, para R$ 30,9 bilhões.

O índice de inadimplência de empréstimos com mais de 90 dias de atraso ficou praticamente estável, em 1,9%.

Guidance para 2026

O banco soltou as projeções para o ano de 2026 e espera crescimento de 5,5% a 9,5% em sua carteira de crédito.

A margem financeira com clientes deve aumentar entre 5% e 9%. A margem financeira com o mercado deve ficar entre R$ 2,5 bilhões e R$ 5,5 bilhões.

O Itaú também prevê custo de crédito entre R$ 38,5 bilhões e R$ 43,5 bilhões.

A receita de prestação de serviços e seguros deve apresentar crescimento entre 5% e 9%.

Despesas não decorrentes de juros, devem crescer entre 1,5% e 5,5%.

