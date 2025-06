Fora do app: os planos da Deezer para se tornar uma marca física no Brasil — e no mundo

Nos últimos anos, a principal forma de conexão da música tem se dado pelo streaming. A experiência quase completa da interação com o usuário com a empresa e os artistas permanece por ali, no aplicativo, e são poucas as empresas que conseguem ir além dos fones de ouvido e caixinhas de som. Mas há maneiras de chegar lá.

A Deezer, streaming de música francês com mais de 9 milhões de usuários ativos, é uma dessas que tem ido em busca de experiências mais físicas para criar conexão, especialmente no Brasil. Em 2024 foi uma das apoiadoras da vinda de Madonna para o Brasil no mega-show em Copacabana que reuniu 1,6 milhão de pessoas. E repetiu a dose mais recentemente, em maio deste ano, com a apresentação histórica de Lady Gaga.

"Há alguns anos, decidimos que não queríamos mais ser uma plataforma de streaming digital, uma DSP. Queríamos nos tornar o que chamamos de ESP, que significa plataforma de serviços de experiências. Uma marca que leva música e experiências musicais às pessoas, não apenas dentro do aplicativo, mas também fora dele", explicou Maria Garrido, CMO global da marca em entrevista exclusiva à EXAME. "E o Brasil, que é o nosso segundo maior mercado depois da França, tem sido uma inspiração forte no mercado".

Do online para o físico: experiência personalizada

O show gratuito de Lady Gaga foi o maior da carreira da cantora e também o maior ao qual a Deezer já participou como marca apoiadora e única plataforma de música. Foram, ao todo, cerca de 2,5 milhões de pessoas reunidas nas praias de Copacabana, das quais aproximadamente 7 mil foram contempladas com um acesso VIP — mais próximo do palco. O streaming foi uma entre as demais marcas do evento com espaço garantido, dividido com Corona, Santander e Zé Delivery, também apoiadores.

No caso da Deezer, o convite para a área VIP foi dividido entre influenciadores, imprensa e fãs da cantora que participaram de ações na praia. Mais de 100 pessoas acertaram a resposta de perguntas específicas sobre a cantora e tiveram acesso ao espaço privilegiado.

A estratégia vem dando bons resultados para a empresa que, ainda que esteja se tornando mais popular, é considerada pequena diante do mercado de streaming de música. No primeiro trimestre de 2025, a Deezer registrou aumento de 1,1% de receita no comparativo de ano a ano, para € 134 milhões (US$ 157 milhões). Para Garrido, levando em consideração o porte do streaming, o diferencial é garantir experiências personalizadas que marquem o usuário.

"Essa aproximação do fã ao artista favorito no espaço físico é exatamente o que a Deezer busca nos últimos anos. E a parte divertida e criativa, ao meu ver, é que nem sempre essas experiências precisam ser mega-shows gigantes. Percebemos que algo mais intimista também tem funcionado muito bem com a comunidade que construímos", acrescentou a CMO.