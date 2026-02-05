Zayn anuncia show no Brasil pela turnê Konnakol; veja data e como comprar ingressos

Um dos ícones do One Direction, Zayn anunciou seu retorno aos palcos globais com sua maior turnê solo até o momento, a Konnakol Tour, marcando sua primeira vez como atração principal em arenas e estádios na América do Norte, América do Sul, México e Reino Unido.

Nesta quinta-feira, o artista confirmou show em São Paulo pela turnê, que começa em 12 de maio de 2026 em Manchester, Reino Unido, na AO Arena, passando por Londres, Los Angeles, Cidade do México, São Paulo e outras cidades, antes de terminar na sexta-feira, 20 de novembro, em Miami, Flórida, no Kaseya Center.

Konnakol é o projeto de Zayn com maior influência cultural até o momento. O álbum, com forte apelo pop, expande o som que os fãs ouviram pela primeira vez em seu álbum de estreia, Mind of Mine, que quebrou recordes. Além disso, o primeiro single do álbum, intitulado "Die For Me", será lançado nesta sexta-feira, 6 de fevereiro.

Quando será o show de Zayn no Brasil?

No Brasil, o show acontece no dia 10 de outubro em São Paulo, no Allianz Parque. O anúncio reforça o sucesso recente de Zayn, que acaba de encerrar sua primeira residência em Las Vegas, onde apresentou e divulgou trechos de músicas inéditas do álbum Konnakol, uma prévia que deixou fãs e críticos empolgados.

No início desta semana, Zayn Malik anunciou seu quinto álbum de estúdio, Konnakol, que será lançado em 17 de abril de 2026 e já está disponível para pré-venda.

Como comprar ingressos?

Os ingressos para a Konnakol Tour estarão disponíveis primeiro na pré-venda exclusiva para membros Zayn VIP Key na terça-feira, 10 de fevereiro, às 12h (horário local) em todas as cidades.

Todos os membros Zayn VIP Key serão notificados e receberão automaticamente um código de acesso exclusivo, desbloqueado no aplicativo VIP Key. Fãs que ainda não possuem um Zayn VIP Key podem se juntar à comunidade agora até domingo, 8 de fevereiro, às 23h59 (horário do leste dos EUA), AQUI, para receber seu código de acesso exclusivo e desbloquear o acesso à pré-venda exclusiva.

A venda de ingressos para o público geral estará disponível a partir do dia 11 de fevereiro, começando às 10h online e às 11h na bilheteria oficial. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 3x sem juros, estarão disponíveis online (www.ticketmaster.com.br) e na bilheteria oficial (sem taxa de serviço). A realização é da Live Nation Brasil. Para obter mais informações, visite http://www.livenation.lat.