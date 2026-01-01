Ex-BBB Paulinha acerta quina da Mega da Virada e provoca Caixa

A ex-BBB Paulinha Leite, dona de uma empresa organizadora de bolões lotéricos, revelou nesta quinta-feira, 1º, pelas redes sociais, que acertou parte dos números da Mega da Virada e levou um prêmio para casa.

A aposta da ex-sister de 38 anos contou com 15 números — o que elevou o valor do jogo para R$ 30 mil (a aposta simples, com seis números, custa R$ 6). Com cinco acertos, o bilhete está entre os 2.201 que faturaram a quina, com prêmio de R$ 65,8 mil para cada ganhador.

Paulinha comemorou o resultado com uma provocação à Caixa Econômica Federal, que move uma ação judicial contra sua empresa, Unindo Sonhos, especializada em intermediação de bolões. “A Caixa já pode chorar agora”, escreveu ao exibir nos Stories do Instagram os números apostados.

O caso voltou a repercutir após a divulgação das apostas organizadas pela plataforma no fim de 2025, para a Mega da Virada, que teve prêmio superior a R$ 1 bilhão. Em vídeo publicado nas redes sociais, Paulinha afirmou que o processo não é recente e negou irregularidades. “Esse processo da Caixa… Ele existiu, já tem, eu acho, dois ou três anos, é um processo antigo”, disse.

Conhecida por já ter vencido mais de 50 vezes em jogos lotéricos, Paulinha afirma acumular prêmios que somam cerca de R$ 40 milhões e costuma compartilhar palpites com seus seguidores.

Entenda as regras do BBB 26: o que muda na nova edição?

Faltando poucas semanas para o Big Brother Brasil 26, que estreia em 12 de janeiro de 2026, a produção do reality show já revelou uma série de regras e dinâmicas inéditas que prometem dar um novo ritmo à edição e aumentar a participação do público nas decisões do jogo.

Veja quais foram as mudanças:

Três grupos

Uma das grandes novidades desta temporada é a ampliação da formação de participantes. Além dos tradicionais grupos Pipoca (anônimos) e Camarote (famosos), o BBB 26 introduz o grupo Veteranos, composto por ex-BBBs que já marcaram edições anteriores e retornam para disputar o prêmio.

Casa de Vidro reformulada

O processo de seleção de parte dos participantes também ganhou um novo formato. Em vez de uma única Casa de Vidro, como nas edições passadas, o BBB 26 terá cinco Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.

Cada Casa de Vidro receberá quatro candidatos (dois homens e duas mulheres), e o público vai escolher um homem e uma mulher para entrar no BBB. Ao todo, isso significa que o público terá papel decisivo na composição de metade do elenco antes mesmo da estreia.

Combate às 'plantas'

Uma das maiores surpresas desta edição é a possibilidade de substituir participantes durante o jogo, algo inédito na história do programa. A produção criou um ambiente chamado de “laboratório”, onde candidatos extras ficarão confinados e disputarão uma chance de entrar na casa caso o público ache que um dos participantes dentro do jogo é uma "planta".

Essa regra aumenta o protagonismo do público e cria um clima de incerteza constante entre os participantes dentro da casa.

Big Fone em dose tripla

A casa terá três aparelhos do Big Fone espalhados, mas com uma reviravolta: só um deles terá a mensagem ativa, e o público decidirá qual será o escolhido.

Voto no streaming e Cartola BBB

O BBB 26 amplia a participação do público fora da casa com votação integrada ao Globoplay, permitindo que os assinantes votem em tempo real e com um voto por CPF para equilibrar decisões.

Já o Cartola BBB será um fantasy game inspirado no universo do futebol. Os fãs poderão montar equipes com participantes da casa e somar pontos de acordo com eventos internos: como vitórias em provas, permanência fora do paredão ou entrada no VIP.

Disputa individual

Ao contrário do BBB 25, que começou com duplas, o BBB 26 retorna à disputa individual desde o primeiro dia, o que deve acelerar alianças e tensões entre os confinados.