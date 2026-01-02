Mega da Virada arrecada R$ 3,05 bilhões e destina R$ 1,1 bi ao governo

A Mega da Virada 2025 encerrou o ano com arrecadação de R$ 3,05 bilhões, consolidando mais uma vez o concurso como uma das principais fontes de recursos das Loterias Caixa.

Do total arrecadado, R$ 1,1 bilhão será destinado ao financiamento de programas do governo federal, por meio de repasses obrigatórios previstos na legislação.

Segundo a Caixa Loterias, os valores serão direcionados a áreas estratégicas como seguridade social, segurança pública, esporte e cultura, contribuindo para o custeio de políticas públicas em âmbito nacional.

A maior fatia dos recursos ficará com a Seguridade Social, que receberá R$ 528 milhões. Em seguida aparecem segurança pública, com R$ 299 milhões, esporte, com R$ 215 milhões, e cultura, com R$ 88 milhões.

Movimentação da Mega da Virada

Além do impacto fiscal, o concurso movimentou fortemente a operação da Caixa. Ao todo, foram registradas 112 milhões de apostas, sendo mais de 30 milhões apenas no último dia de 2025, o que gerou sobrecarga nos canais físicos e digitais do banco.

A alta demanda levou a instituição a adiar o sorteio, inicialmente previsto para a noite de 31 de dezembro, que acabou sendo realizado na manhã de 1º de janeiro de 2026.

Considerada o principal concurso das Loterias Caixa, a Mega da Virada não apenas influencia na distribuição de prêmios, mas também no financiamento indireto de políticas públicas por meio de sua arrecadação.