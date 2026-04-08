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Morte de Matthew Perry: ‘rainha da cetamina’ é condenada a 15 anos de prisão

Ator, conhecido pelo papel de Chandler Bing na série 'Friends', morreu em 2023 de overdose

Matthew Perry: ator foi encontrado morto aos 54 anos, em 2023, em sua residência (Phillip Faraone/Getty Images)

Matthew Perry: ator foi encontrado morto aos 54 anos, em 2023, em sua residência (Phillip Faraone/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 8 de abril de 2026 às 20h38.

A traficante Jasveen Sangha, conhecida como “rainha da cetamina”, foi condenada a 15 anos de prisão nesta quarta-feira, 8, por envolvimento na morte de Matthew Perry. As informações são da Reuters.

O ator, que interpretou Chandler Bing em “Friends”, morreu em 2023, aos 54 anos. O laudo apontou efeitos agudos da cetamina, associados a outros fatores que levaram à perda de consciência e ao afogamento em uma banheira de hidromassagem.

Condenação detalha rede de distribuição de cetamina

Sangha havia se declarado culpada, em setembro de 2025 por cinco crimes ligados ao tráfico de drogas. Segundo a investigação, ela operava um ponto de armazenamento e distribuição em North Hollywood.

A sentença foi definida pela juíza federal Sherilyn Garnett e superou a pena aplicada a outros envolvidos no caso.

Como a substância chegou ao ator?

De acordo com a acusação, Sangha forneceu 51 frascos de cetamina ao intermediário Erik Fleming. A substância chegou a Perry por meio de seu assistente pessoal, Kenneth Iwamasa.

As autoridades apontam que ao menos três doses foram aplicadas no dia da morte. Os frascos utilizados estavam entre os fornecidos pela traficante.

Histórico e desdobramentos do caso

Matthew Perry já havia relatado histórico de dependência química. Antes de morrer, o artista afirmava estar sóbrio e fazia tratamento com cetamina para depressão e ansiedade.

Após ter o aumento da dose negado por médicos, ele buscou alternativas fora do ambiente clínico.

Outros envolvidos, incluindo Erik Fleming, Kenneth Iwamasa e os médicos Mark Chavez e Salvador Plasencia, também assumiram culpa por crimes federais ligados ao tráfico de drogas.

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