Itens pessoais de Matthew Perry serão leiloados em ação beneficente

Os objetos pessoais de Matthew Perry vão ganhar um novo destino. Parte da coleção do ator será leiloada em junho em um evento beneficente que terá toda a renda revertida para a Fundação Matthew Perry, criada após sua morte para apoiar iniciativas de recuperação de dependência química.

Leilão contará com itens de 'Friends'

Conhecido mundialmente por interpretar Chandler Bing em "Friends", Perry terá peças ligadas à sitcom entre os destaques do leilão. Entre os itens estão 26 roteiros de episódios da série, incluindo capítulos populares como “Aquele com o Bronzeado do Ross”, “Aquele em que Joey Fala Francês” e o episódio final, “The Last One”.

O acervo também inclui dois roteiros assinados por Perry e pelos colegas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, doados pela Warner Bros. Também entram no catálogo um álbum de fotos intitulado “The One With the Last Supper” e a famosa réplica da moldura amarela do olho mágico do apartamento de Monica, um dos objetos mais reconhecíveis da série.

Acervo pessoal do ator também será leiloado

Além das lembranças de "Friends", o leilão terá itens mais pessoais da coleção de Perry. Um dos destaques é o troféu do SAG Awards de 1995 conquistado pelo elenco da série, além de obras de arte de nomes como Banksy e Mel Bochner, que faziam parte do acervo particular do ator.

A arrecadação será destinada a projetos apoiados pela Fundação Matthew Perry, organização criada para ampliar o acesso a tratamento baseado em evidências e reduzir o estigma em torno do vício. Entre os beneficiários estão programas de medicina para dependência no Massachusetts General Hospital, o festival Healing Appalachia e outras iniciativas voltadas à recuperação.

Em comunicado, a CEO da fundação, Lisa Kasteler Calio, afirmou que Perry defendia que a dependência fosse tratada com compaixão e ciência, não com silêncio ou julgamento. O leilão, segundo ela, é mais uma forma de transformar o legado do ator em apoio concreto para quem ainda enfrenta a mesma batalha.

Perry morreu em 2023

Matthew Perry morreu em outubro de 2023, aos 54 anos, e sua morte rapidamente ganhou repercussão mundial. O ator foi encontrado sem vida em sua casa, em Los Angeles, e a investigação apontou que ele morreu em decorrência dos efeitos agudos de cetamina, com afogamento acidental listado entre os fatores contribuintes. Em novembro de 2022, meses antes de morrer, Perry lançou a autobiografia "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", livro em que detalhou sua longa luta contra a dependência química e os bastidores da fama.