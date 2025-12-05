Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

O último mês de 2025 já chegou e o primeiro fim de semana de dezembro já traz algumas das estreias mais aguardadas do ano — inclusive para a temporada de premiações no cinema.

Na Netflix, estreia o aclamado filme Jay Kelly, estrelado por George Clooney e Adam Sandler e dirigido por Noah Baumbach. O documentário The New Yorker: 100 Anos de História também abre espaço para conhecer mais da famosa redação americana ao longo do último século.

Já a Apple TV lançou nesta semana o último episódio da primeira temporada de A Última Fronteira. Na trama, a jurisdição de um único agente federal dos EUA é virada de cabeça para baixo após a queda de um avião de transporte de prisioneiros em uma área selvagem remota, libertando dezenas de detentos violentos.

Confira abaixo os cinco melhores séries e filmes para assistir no fim de semana:

Jay Kelly (Netflix)

O famoso astro de cinema Jay Kelly (George Clooney) e seu dedicado empresário, Ron (Adam Sandler), embarcam em uma jornada inesperadamente profunda pela Europa. Ao longo do caminho, ambos os homens confrontam as escolhas que fizeram, os relacionamentos com seus entes queridos e os legados que deixarão para trás.

O filme tem sido cotado para a temporada de premiações do cinema de 2026, incluindo Globo de Ouro, Critics Choice Awards e o Oscar.

A Última Fronteira (Apple TV)

O último episódio da primeira temporada já está disponível na plataforma da Apple TV — bom momento para maratonar toda a série.

Na trama, quando um avião de transporte de prisioneiros cai de modo suspeito perto de uma cidade do Alasca, o delegado da região inicia uma caçada a dezenas de detentos violentos e ao gênio do crime que ele acredita estar por trás de tudo.

Ladrões (HBO Max)

Estrelado por Austin Butler e Zoë Kravitz, Ladrões conta a história do ex-jogador de beisebol Hank Thompson, que inesperadamente se vê envolvido em uma luta pela sobrevivência no submundo criminoso da cidade de Nova York dos anos 1990. Ele é forçado a navegar por um mundo que nunca imaginou.

The New Yorker: 100 anos (Netflix)

No documentário sobre uma das redações mais famosas do mundo, que completa 100 anos em 2025, a redação abre as portas para mostrar sua rotina.

Conhecido pelas boas charges e a cobertura sobre as maiores crises dos Estados Unidos e do mundo, o filme acompanha as mudanças no último século, tanto para grandes notícias quanto para a forma de consumi-las.

O Professor (Disney+)

Evan Marquez é um professor gay do Texas que frequentemente se encontra na interseção dos aspectos pessoais, profissionais e políticos de se trabalhar em uma escola do Ensino Médio. O últmo episódio da temporada chegou ao Disney+ nesta semana.

Para ver no cinema: Foi Apenas um Acidente

Na última quinta-feira, 4, estreou o filme de Jafar Panahi, diretor iraniano mais premiado da história. Foi Apenas um Acidente, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, foca na história de um grupo de ex-prisioneiros do governo do Irã que encontram seu torturador na cadeia.

Depois de capturá-lo e mantê-lo preso em uma van, eles precisam decidir o que fazer com ele. O filme traz um banho de otimismo em um contexto devastador do regime teocrático iraniano.

Panahi, inclusive, foi preso há poucos dias pelo governo por "propaganda contra o regime".