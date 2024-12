'Euphoria': 3ª temporada é adiada mais uma vez; veja nova previsão

Desde o último episódio de 'Euphoria' em 2022, que rendeu uma série de indicações e prêmios do Emmy Awards, os fãs aguardam pelo terceiro ano da série. E vai demorar: a terceira temporada deve chegar ao streaming da Max somente em 2026. A notícia foi anunciada na noite desta terça-feira, 3, em um evento da HBO nos Estados Unidos.

Recentemente a HBO divulgou que as gravações dos novos episódios começam em janeiro de 2025 — e nada muito além disso. A protagonista da série, Zendaya, começou a dar algumas pistas de como será o terceiro ano:

"Há um salto temporal e sei que é importante, porque há muito drama do ensino médio que os personagens precisam lidar. Para mim, ao menos, é empolgante, e será fascinante ver e entender os personagens fora do contexto escolar, e como as coisas que eles viram e viveram quando crianças afeta na vida adulta, em um mundo muito maior. Vai ser interessante ver o que vem a seguir", disse ela em entrevista à Entertainment Weekly.

Entre as mais assistidas

Conhecida por seu retrato intenso dos dramas adolescentes e do uso de narcóticos, "Euphoria" cativou o público — e a crítica especializada — pela qualidade técnica dos atores e pela temática atual, ainda que notoriamente densa. O título coleciona duas estatuetas do Primetime Emmy Awards de Melhor Atriz em Série de Drama, conquistados por Zendaya (2020 e 2022).

A segunda temporada de "Euphoria" quase dobrou em audiência em comparação com a temporada anterior. O episódio de estreia, lançado em 9 de janeiro, conquistou 13,1 milhões de espectadores na HBO e HBO Max. A atuação de Zendaya na série foi um divisor de águas na carreira da atriz, que estrelou em 2024 em alguns dos maiores blockbusters do ano — "Duna - Parte 2" e "Rivais" entre eles.

Onde assistir 'Euphoria' online?

As primeiras duas temporadas estão disponíveis no streaming da Max.

Quando estreia a 3ª temporada de 'Euphoria'?

O terceiro ano da série ainda não tem data de estreia definido. As gravações começam em janeiro de 2025.