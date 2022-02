Euphoria renovada? HBO confirma 3ª temporada da série

O aclamado drama adolescente Euphoria acaba de ser renovado para uma terceira temporada. A série, vencedora do Emmy, retornou em janeiro deste ano para uma segunda temporada, quase dois anos e meio após o final da primeira temporada. A novidade anunciada nesta sexta-feira, 4, acontece em meio a um aumento expressivo de audiência da série, que vem sendo exibida semanalmente na HBO e na HBO Max.

Os três primeiros episódios da segunda temporada quase dobraram em audiência em comparação com os da temporada anterior. O episódio de estreia da segunda temporada em 9 de janeiro conquistou 13,1 milhões de espectadores na HBO e HBO Max até o momento. Isso está perto de um aumento de 100% em relação ao tamanho médio de audiência de 6,6 milhões que foi atraído pelos episódios da primeira temporada em 2019. Além disso, a estreia da segunda temporada foi o episódio mais assistido da TV a cabo desde o final de Game of Thrones em maio de 2019.

“Sam, Zendaya e todo o elenco e equipe de Euphoria levaram a segunda temporada a alturas extraordinárias”, anunciou Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação da HBO, em um comunicado. “Não poderíamos estar mais honrados em trabalhar com essa equipe talentosa e estamos empolgados em continuar nossa jornada com eles na terceira temporada.”

A série acompanha Rue, uma dependente química de 17 anos (Zendaya), que quer encontrar esperança e sobreviver enquanto equilibra as pressões e confusões de amor e perda em meio ao seu círculo de amigos e inimigos na cidade de East Highland. A segunda temporada também é estrelada por Hunter Schafer, Nika King, Colman Domingo, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid, Austin Abrams, Algee Smith e Chloe.

Euphoria, inspirada na minissérie israelense de mesmo nome de Ron Leshem e Daphna Levin, é criada, escrita, dirigida e produzida por Sam Levinson, produzida em parceria com a A24. Leshem e Levin são os produtores executivos ao lado de Levinson, assim como Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Will Greenfield, Ashley Levinson, Hadas Mozes Lichtenstein e Zendaya.

O final da segunda temporada de Euphoria vai ao ar no dia 27 de fevereiro.

View this post on Instagram

#Euphoria has been renewed for season 3.

— Angus Cloud (@anguscloud) February 4, 2022