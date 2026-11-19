Sylvester Stallone tinha um roteiro que Hollywood queria comprar e uma condição para fechar negócio: ele interpretaria Rocky Balboa. Aos produtores, interessava a história do boxeador da Filadélfia que ganha uma chance de enfrentar o campeão dos pesos-pesados. Para Stallone, aquela era a chance de conseguir o papel que faltava para alavancar sua carreira.

É essa disputa que move "Eu Sou o Rocky", drama que estreia nesta quinta-feira, 19, nos cinemas brasileiros. Anthony Ippolito interpreta Stallone na época em que o ator ainda tentava emplacar "Rocky: Um Lutador", clássico que completa 50 anos neste mês.

Sobre o que é 'Eu Sou o Rocky'?

O filme volta à Hollywood dos anos 1970, quando Stallone enfrentava dificuldades financeiras e buscava espaço como ator. Ele escreveu a história de Rocky Balboa e despertou o interesse de um estúdio, que queria comprar o roteiro e escalar outro nome para o papel principal.

Stallone recusou ofertas e manteve sua condição para vender o roteiro. A decisão dá ao filme seu conflito central: aceitar o dinheiro resolveria um problema imediato, mas custaria ao ator a oportunidade de protagonizar a história que havia escrito.

Quem interpreta Stallone e quem mais está no elenco?

Anthony Ippolito, da série "The Offer", interpreta o jovem Sylvester Stallone. AnnaSophia Robb vive Sasha Czack, primeira esposa de Stallone, e Matt Dillon interpreta Frank Stallone Sr., pai do ator.

Stephan James faz Carl Weathers, o ator que deu vida a Apollo Creed, adversário de Rocky no ringue. Kiki Seto interpreta Talia Shire, que viveu Adrian no clássico, e Jay Duplass assume o papel de John G. Avildsen, diretor do filme de 1976.

P.J. Byrne e Toby Kebbell vivem Irwin Winkler e Robert Chartoff, os produtores do longa original. A direção é de Peter Farrelly, vencedor do Oscar por "Green Book: O Guia", com roteiro de Peter Gamble.

Filme deu origem a uma franquia bilionária

Lançado em 1976, "Rocky: Um Lutador" arrecadou US$ 225 milhões em bilheteria mundial com um orçamento de produção de US$ 1 milhão, segundo o The Numbers.

O longa recebeu dez indicações ao Oscar e venceu em três categorias: Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Montagem. Sylvester Stallone concorreu a Melhor Ator e Melhor Roteiro Original pelo mesmo filme.

A produção deu origem a cinco continuações e, décadas depois, à série de filmes "Creed", centrada em Adonis, filho de Apollo Creed. Juntos, os seis longas de "Rocky" e os três de "Creed" somam US$ 1,94 bilhão em bilheteria mundial, segundo o Box Office Mojo.

Confira o trailer de 'Eu Sou o Rocky'