Claude: assistente de inteligência artificial da Anthropic em imagem ilustrativa (Matteo Della Torre/NurPhoto via Getty Images) (Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05h01.
A Anthropic tem estreia prevista na Nasdaq em 19 de novembro, sob o código ANT. A abertura de capital não muda automaticamente quanto custa o Claude, e a empresa não anunciou reajuste ligado ao IPO. O Claude mantém um plano gratuito; os preços de tabela dos planos Pro, Max e Ultra são de US$ 20, US$ 100 e US$ 200 por mês, respectivamente, antes de impostos.
A Anthropic, dona do Claude, tem estreia prevista na Nasdaq para esta quinta-feira, 19, sob o código ANT. Para quem usa o assistente, de graça ou com assinatura, a abertura de capital não mexe, por si só, nos planos, nos preços nem no acesso ao serviço — pelo menos não por enquanto.
Foi assim com a Netflix. Quando estreou na Nasdaq, uma das bolsas de valores americanas, em maio de 2002, a empresa ainda alugava DVDs pelo correio e cobrava US$ 19,95 por mês no plano mais popular.
O valor ficou igual por dois anos, só subiu em junho de 2004, para US$ 21,99, e voltou a cair em novembro do mesmo ano, para US$ 17,99, quando a Blockbuster entrou na briga com preços menores.
O efeito da bolsa, quando vem, aparece com o tempo. Como empresa listada, a Anthropic passa a prestar contas a acionistas e a divulgar resultados a cada trimestre, pressão que costuma pesar nas decisões sobre como e por quanto um produto é vendido.
O Claude tem um plano gratuito, com limite de uso, e planos pagos. Estes são os preços de tabela em dólar para pessoas físicas, antes de impostos:
Se o dólar estiver a R$ 5,50, o Pro mensal sai por cerca de R$ 110, antes de impostos e eventuais custos de conversão.
A Anthropic não anunciou nenhuma mudança de preço ligada à abertura de capital.
O prospecto enviado à SEC, órgão regulador do mercado americano, também não indica reajustes para os planos de consumidores.
A receita somou US$ 33,2 bilhões nos nove primeiros meses de 2026, segundo o prospecto. Só que o custo também é alto: para treinar e rodar seus modelos, a Anthropic assumiu compromissos de compra de capacidade de computação que se estendem por anos.
Se a empresa tentar aumentar a receita por usuário, o preço da assinatura é só um dos caminhos possíveis. Mudanças nos limites de uso ou nos recursos incluídos em cada plano também merecem atenção.
A estrutura apresentada no prospecto prevê que sete cofundadores mantenham inicialmente 50,1% dos votos na maioria das decisões por meio de uma ação especial.
Um grupo independente, o Long-Term Benefit Trust, pode eleger a maioria do conselho.
A empresa também é uma public benefit corporation, modelo que obriga o conselho a equilibrar interesses financeiros com uma missão pública. Na prática, isso dá respaldo para decisões que não maximizem o lucro no curto prazo.
A história da Anthropic ajuda a entender por que a empresa adotou essa estrutura.
A estreia está prevista para uma semana de disputa acirrada. Na terça-feira, a OpenAI lançou o GPT-6.2 Astra e o Sol, sua nova família de modelos. O Google segue ampliando o Gemini no Android e no Workspace.
O IPO não muda automaticamente o calendário de lançamentos.
Um ponto para acompanhar é como a Anthropic concilia a pressão dos concorrentes com sua política de escalonamento responsável, que prevê proteções conforme o nível de risco dos modelos.
A abertura de capital não altera, por si só, a política de privacidade do Claude.
Segundo a Anthropic, conversas no modo anônimo são apagadas dos sistemas em até 30 dias, salvo exceções previstas na política. Esse prazo não se aplica indistintamente a todos os chats.
O Google, por comparação, anunciou nesta semana que vai manter as conversas temporárias do Gemini por cerca de dois meses.
Sim. Nada no prospecto indica mudança na disponibilidade do Claude no país. O assistente segue funcionando em português, pelo navegador, pelos aplicativos para celular e computador e pelos planos gratuito e pagos.
A Anthropic pretende negociar suas ações na Nasdaq sob o código ANT. A faixa indicativa era de US$ 70 a US$ 78 por ação. Essa faixa não é o preço final da oferta nem a cotação da primeira negociação.
Não há anúncio de reajuste. A estreia na bolsa não altera, por si só, os planos e preços do Claude.
O preço de tabela é de US$ 20 por mês. Se o dólar estiver a R$ 5,50, isso equivale a R$ 110, antes de impostos e custos de conversão.
Não há anúncio nesse sentido. O plano gratuito segue disponível, com limite de uso.
Sim. O assistente segue disponível no Brasil e em português, nos planos gratuito e pagos.
O prospecto prevê que sete cofundadores, entre eles Dario e Daniela Amodei, mantenham inicialmente 50,1% dos votos na maioria das decisões por meio de uma ação especial.
Glossário
Claude
Assistente de inteligência artificial da Anthropic, disponível em planos gratuitos e pagos.
IPO
Oferta pública inicial de ações, operação pela qual uma companhia passa a oferecer ações a investidores no mercado.
Claude Code
Ferramenta da Anthropic que ajuda desenvolvedores a escrever, ler e alterar código.