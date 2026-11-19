A Anthropic, dona do Claude, tem estreia prevista na Nasdaq para esta quinta-feira, 19, sob o código ANT. Para quem usa o assistente, de graça ou com assinatura, a abertura de capital não mexe, por si só, nos planos, nos preços nem no acesso ao serviço — pelo menos não por enquanto.

Foi assim com a Netflix. Quando estreou na Nasdaq, uma das bolsas de valores americanas, em maio de 2002, a empresa ainda alugava DVDs pelo correio e cobrava US$ 19,95 por mês no plano mais popular.

O valor ficou igual por dois anos, só subiu em junho de 2004, para US$ 21,99, e voltou a cair em novembro do mesmo ano, para US$ 17,99, quando a Blockbuster entrou na briga com preços menores.

O efeito da bolsa, quando vem, aparece com o tempo. Como empresa listada, a Anthropic passa a prestar contas a acionistas e a divulgar resultados a cada trimestre, pressão que costuma pesar nas decisões sobre como e por quanto um produto é vendido.

Quanto custa o Claude hoje?

O Claude tem um plano gratuito, com limite de uso, e planos pagos. Estes são os preços de tabela em dólar para pessoas físicas, antes de impostos:

Pro: US$ 20 por mês ou US$ 200 cobrados de uma vez no plano anual. Libera mais uso, acesso a mais modelos e o Claude Code , a ferramenta de programação da empresa.

US$ 20 por mês ou US$ 200 cobrados de uma vez no plano anual. Libera mais uso, acesso a mais modelos e o , a ferramenta de programação da empresa. Max: US$ 100 por mês. Inclui cinco vezes o limite de uso do Pro a cada cinco horas e por semana.

US$ 100 por mês. Inclui cinco vezes o limite de uso do Pro a cada cinco horas e por semana. Ultra: US$ 200 por mês. Inclui dez vezes o limite semanal do Pro. Contas verificadas não têm o limite de uso de cinco horas.

US$ 200 por mês. Inclui dez vezes o limite semanal do Pro. Contas verificadas não têm o limite de uso de cinco horas. Team e Enterprise: planos voltados a equipes e empresas.

Se o dólar estiver a R$ 5,50, o Pro mensal sai por cerca de R$ 110, antes de impostos e eventuais custos de conversão.

O preço vai subir depois da estreia?

A Anthropic não anunciou nenhuma mudança de preço ligada à abertura de capital.

O prospecto enviado à SEC, órgão regulador do mercado americano, também não indica reajustes para os planos de consumidores.

A receita somou US$ 33,2 bilhões nos nove primeiros meses de 2026, segundo o prospecto. Só que o custo também é alto: para treinar e rodar seus modelos, a Anthropic assumiu compromissos de compra de capacidade de computação que se estendem por anos.

Se a empresa tentar aumentar a receita por usuário, o preço da assinatura é só um dos caminhos possíveis. Mudanças nos limites de uso ou nos recursos incluídos em cada plano também merecem atenção.

Quem decide o futuro do Claude?

A estrutura apresentada no prospecto prevê que sete cofundadores mantenham inicialmente 50,1% dos votos na maioria das decisões por meio de uma ação especial.

Um grupo independente, o Long-Term Benefit Trust, pode eleger a maioria do conselho.

A empresa também é uma public benefit corporation, modelo que obriga o conselho a equilibrar interesses financeiros com uma missão pública. Na prática, isso dá respaldo para decisões que não maximizem o lucro no curto prazo.

A história da Anthropic ajuda a entender por que a empresa adotou essa estrutura.

Os lançamentos devem acelerar?

A estreia está prevista para uma semana de disputa acirrada. Na terça-feira, a OpenAI lançou o GPT-6.2 Astra e o Sol, sua nova família de modelos. O Google segue ampliando o Gemini no Android e no Workspace.

O IPO não muda automaticamente o calendário de lançamentos.

Um ponto para acompanhar é como a Anthropic concilia a pressão dos concorrentes com sua política de escalonamento responsável, que prevê proteções conforme o nível de risco dos modelos.

E a privacidade das conversas?

A abertura de capital não altera, por si só, a política de privacidade do Claude.

Segundo a Anthropic, conversas no modo anônimo são apagadas dos sistemas em até 30 dias, salvo exceções previstas na política. Esse prazo não se aplica indistintamente a todos os chats.

O Google, por comparação, anunciou nesta semana que vai manter as conversas temporárias do Gemini por cerca de dois meses.

O Claude continua disponível no Brasil?

Sim. Nada no prospecto indica mudança na disponibilidade do Claude no país. O assistente segue funcionando em português, pelo navegador, pelos aplicativos para celular e computador e pelos planos gratuito e pagos.

Como fica a estreia na bolsa?

A Anthropic pretende negociar suas ações na Nasdaq sob o código ANT. A faixa indicativa era de US$ 70 a US$ 78 por ação. Essa faixa não é o preço final da oferta nem a cotação da primeira negociação.