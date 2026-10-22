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Sylvester Stallone defende IA no cinema e já sugeriu rejuvenescer Rambo com a tecnologia

“Eu entrei em uma encrenca por falar isso, mas a IA veio para ficar”, disse o ator

(Reprodução)

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Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 21h41.

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RESUMO ＋

Sylvester Stallone voltou a defender a inteligência artificial no cinema durante entrevista ao podcast The Overlap e afirmou que a tecnologia veio para ficar. O ator reconheceu as preocupações da comunidade criativa, mas disse que a IA pode abrir novas possibilidades, como um filme de Rambo com o protagonista rejuvenescido digitalmente.

A inteligência artificial pode abrir novas possibilidades para o cinema, na avaliação de Sylvester Stallone. O ator voltou a defender o uso da tecnologia e afirmou que a resistência de profissionais da indústria não será suficiente para impedir sua expansão.

Em entrevista ao podcast The Overlap, Stallone relembrou a repercussão negativa de uma proposta que combinava atores reais com personagens criados por inteligência artificial. A ideia provocou críticas, mas ele considera que o avanço da ferramenta é inevitável.

“Eu entrei em uma encrenca por falar isso, mas a IA veio para ficar”, disse.

O ator reconheceu que as preocupações da comunidade criativa são legítimas, mas comparou a disseminação da tecnologia a uma avalanche que já não pode ser controlada.

A defesa da IA também envolve a possibilidade de recuperar personagens conhecidos do público. Em 2025, durante entrevista ao podcast Bingeworthy, Stallone levantou a hipótese de produzir um novo filme de Rambo com o protagonista rejuvenescido digitalmente.

A proposta seria usar a tecnologia para representar o personagem aos 18 anos e levá-lo de volta a Saigon. “Todo mundo achou que eu estava louco”, contou.

'Perguntas frequentes'

O que Sylvester Stallone disse sobre a inteligência artificial no cinema? ＋

Sylvester Stallone afirmou ao podcast The Overlap que a inteligência artificial veio para ficar. Para o ator, a resistência dos profissionais da indústria não será suficiente para impedir a expansão da tecnologia.

Por que a proposta de Stallone sobre inteligência artificial recebeu críticas? ＋

A proposta recebeu críticas por combinar atores reais com personagens criados por inteligência artificial. Stallone reconheceu que as preocupações da comunidade criativa são legítimas, mas comparou o avanço da tecnologia a uma avalanche que não pode mais ser controlada.

Como a inteligência artificial poderia ser usada em um novo filme de Rambo? ＋

A inteligência artificial poderia rejuvenescer digitalmente Rambo para mostrar o personagem aos 18 anos. Stallone apresentou essa possibilidade em 2025, durante entrevista ao podcast Bingeworthy.

Onde seria ambientada a história de Rambo rejuvenescido? ＋

A história levaria Rambo aos 18 anos de volta a Saigon, segundo a proposta apresentada por Sylvester Stallone. O ator contou que outras pessoas consideraram a ideia absurda quando ele a revelou.

Stallone acredita que já é possível recriar a aparência jovem de Rambo? ＋

Sim. Sylvester Stallone afirmou que os recursos tecnológicos disponíveis já permitem recriar a aparência jovem de Rambo, o que tornaria a proposta menos distante.

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