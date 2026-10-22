Sylvester Stallone defende IA no cinema e já sugeriu rejuvenescer Rambo com a tecnologia

RESUMO ＋ Sylvester Stallone voltou a defender a inteligência artificial no cinema durante entrevista ao podcast The Overlap e afirmou que a tecnologia veio para ficar. O ator reconheceu as preocupações da comunidade criativa, mas disse que a IA pode abrir novas possibilidades, como um filme de Rambo com o protagonista rejuvenescido digitalmente.

A inteligência artificial pode abrir novas possibilidades para o cinema, na avaliação de Sylvester Stallone. O ator voltou a defender o uso da tecnologia e afirmou que a resistência de profissionais da indústria não será suficiente para impedir sua expansão.

Em entrevista ao podcast The Overlap, Stallone relembrou a repercussão negativa de uma proposta que combinava atores reais com personagens criados por inteligência artificial. A ideia provocou críticas, mas ele considera que o avanço da ferramenta é inevitável.

“Eu entrei em uma encrenca por falar isso, mas a IA veio para ficar”, disse.

O ator reconheceu que as preocupações da comunidade criativa são legítimas, mas comparou a disseminação da tecnologia a uma avalanche que já não pode ser controlada.

A defesa da IA também envolve a possibilidade de recuperar personagens conhecidos do público. Em 2025, durante entrevista ao podcast Bingeworthy, Stallone levantou a hipótese de produzir um novo filme de Rambo com o protagonista rejuvenescido digitalmente.

A proposta seria usar a tecnologia para representar o personagem aos 18 anos e levá-lo de volta a Saigon. “Todo mundo achou que eu estava louco”, contou.