Sylvester Stallone defende IA no cinema e já sugeriu rejuvenescer Rambo com a tecnologia

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Repórter
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 21h41.
Sylvester Stallone voltou a defender a inteligência artificial no cinema durante entrevista ao podcast The Overlap e afirmou que a tecnologia veio para ficar. O ator reconheceu as preocupações da comunidade criativa, mas disse que a IA pode abrir novas possibilidades, como um filme de Rambo com o protagonista rejuvenescido digitalmente.
A inteligência artificial pode abrir novas possibilidades para o cinema, na avaliação de Sylvester Stallone. O ator voltou a defender o uso da tecnologia e afirmou que a resistência de profissionais da indústria não será suficiente para impedir sua expansão.
Em entrevista ao podcast The Overlap, Stallone relembrou a repercussão negativa de uma proposta que combinava atores reais com personagens criados por inteligência artificial. A ideia provocou críticas, mas ele considera que o avanço da ferramenta é inevitável.
“Eu entrei em uma encrenca por falar isso, mas a IA veio para ficar”, disse.
O ator reconheceu que as preocupações da comunidade criativa são legítimas, mas comparou a disseminação da tecnologia a uma avalanche que já não pode ser controlada.
A defesa da IA também envolve a possibilidade de recuperar personagens conhecidos do público. Em 2025, durante entrevista ao podcast Bingeworthy, Stallone levantou a hipótese de produzir um novo filme de Rambo com o protagonista rejuvenescido digitalmente.
A proposta seria usar a tecnologia para representar o personagem aos 18 anos e levá-lo de volta a Saigon. “Todo mundo achou que eu estava louco”, contou.
Sylvester Stallone afirmou ao podcast The Overlap que a inteligência artificial veio para ficar. Para o ator, a resistência dos profissionais da indústria não será suficiente para impedir a expansão da tecnologia.
A proposta recebeu críticas por combinar atores reais com personagens criados por inteligência artificial. Stallone reconheceu que as preocupações da comunidade criativa são legítimas, mas comparou o avanço da tecnologia a uma avalanche que não pode mais ser controlada.
A inteligência artificial poderia rejuvenescer digitalmente Rambo para mostrar o personagem aos 18 anos. Stallone apresentou essa possibilidade em 2025, durante entrevista ao podcast Bingeworthy.
A história levaria Rambo aos 18 anos de volta a Saigon, segundo a proposta apresentada por Sylvester Stallone. O ator contou que outras pessoas consideraram a ideia absurda quando ele a revelou.
Sim. Sylvester Stallone afirmou que os recursos tecnológicos disponíveis já permitem recriar a aparência jovem de Rambo, o que tornaria a proposta menos distante.