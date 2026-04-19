Enquetes mostram quem sai do BBB 26 após briga entre Ana Paula e Milena

As primeiras parciais após a briga entre Ana Paula Renault e Milena, que resultou no fim da aliança entre as sisters, já estão disponíveis. As duas disputam o último Paredão do Big Brother Brasil 26 ao lado de Leandro Boneco.

Por enquanto, o brother segue sendo o eliminado.

Lembrando que Juliano Floss já garantiu vaga na final após vencer a dinâmica da Prova do Finalista.

Porcentagem das enquetes

Levantamento das 15h deste domingo, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica vantagem para a eliminação de Leandro.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 16,98% x Leandro 36,42% x Milena 46,59%

YouTube: Ana Paula 12,05% x Leandro 55,73% x Milena 32,11%

X (Twitter): Ana Paula 7,21% x Leandro 69,76% x Milena 23,03%

Instagram: Ana Paula 3,50% x Leandro 61,13% x Milena 35,38%

Votos consolidados (CPF): Ana Paula 7,58% x Leandro 62,20% x Milena 30,17%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Leandro lidera com 54,47%, seguido por Milena, com 35,10%, e Ana Paula, com 10,40%.

O levantamento soma 5.160.960 votos.

Na primeira parcial deste domingo de eliminação, Leandro tinha 54,85%. Agora, aparece com 54,47%, uma oscilação de 0,38 ponto percentual para baixo, mas segue na liderança para eliminação.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.