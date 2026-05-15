Setor de serviços no Brasil e produção industrial nos EUA: o que move os mercados

Os destaques da agenda econômica desta sexta-feira, 15, ficam por conta dos dados de atividade nos Estados Unidos, do desempenho do setor de serviços no Brasil e da divulgação do relatório mensal do Banco Central Europeu (BCE).

O que acompanhar no exterior

Nos Estados Unidos, às 09h30, será divulgado o índice Empire State de atividade industrial de maio, com expectativa de desaceleração para 7,3 pontos, ante 11 pontos no mês anterior. O indicador é acompanhado de perto pelos investidores por oferecer sinais sobre o ritmo da atividade econômica norte-americana em meio às expectativas para os próximos passos do Federal Reserve (Fed).

Mais tarde, às 10h15, saem os dados de produção industrial de abril nos EUA. A expectativa é de alta mensal de 0,3%, após retração de 0,5% em março. Também serão divulgados os números de utilização da capacidade instalada, projetada em 75,8%, além das vendas da indústria.

Às 14h, o mercado monitora a contagem de sondas da Baker Hughes, indicador relevante para o setor de petróleo e gás nos Estados Unidos.

Na Europa, às 03h, a Alemanha divulga os números do índice de preços por atacado de abril. As últimas leituras apontaram alta mensal de 2,7% e avanço anual de 4,1%. Os dados são acompanhados pelo mercado por oferecerem sinais sobre as pressões inflacionárias na maior economia do continente.

Às 05h, investidores acompanham o relatório mensal do Banco Central Europeu, em busca de pistas sobre inflação, crescimento e os próximos movimentos da política monetária na região.

Às 07h, a Zona do Euro divulga o total de ativos de reserva referente a abril. No mesmo horário, a Espanha publica o índice de confiança do consumidor de abril, cuja leitura anterior ficou em 66,9 pontos.

Entre os destaques internacionais, também chamam atenção os dados do PIB de Hong Kong, divulgados às 05h30. A expectativa é de crescimento trimestral de 2,9% no período e manutenção da alta anual em 5,9%.

No fim da tarde, às 16h30, serão divulgados os relatórios de posicionamento líquido de especuladores da CFTC para ativos como dólar, euro, ouro, petróleo, Nasdaq e S&P 500, indicadores utilizados para medir o sentimento dos investidores globais.

O que acompanhar no Brasil

No Brasil, às 09h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de março.

A projeção aponta crescimento de 0,2%, reforçando os sinais sobre o desempenho da atividade econômica brasileira nos primeiros meses do ano. Na última leitura, o volume de serviços registrou alta de 0,1% na comparação mensal e avanço de 0,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Balanços corporativos

No mercado doméstico, Copasa e Lojas Marisa divulgam seus resultados após o fechamento do pregão, com investidores de olho no desempenho do setor de saneamento e no varejo de moda em um ambiente ainda desafiador para o consumo.

Lá fora, o destaque fica para o setor financeiro japonês, com Mitsubishi UFJ Financial Group e Mizuho Financial Group apresentando os resultados do quarto trimestre de 2025, enquanto o mercado acompanha de perto margens, carteira de crédito e efeitos do ambiente de juros no Japão. Antes da abertura em Nova York, saem também os números da RBC Bearings e da H World Group.