Black Mirror ganha criptomoeda oficial que será distribuída a partir de 'crédito social'; conheça

A série Black Mirror ficou famosa por retratar cenários distópicos envolvendo os impactos da tecnologia na sociedade, incluindo episódios sobre a conversão de ações das pessoas em uma "pontuação" social. E, agora, o projeto da Netflix vai ganhar uma criptomoeda oficial que se baseia exatamente nessa premissa.

O projeto envolve um licenciamento da marca, sem relação direta com a série ou com a Netflix, mas autorizada a aproveitar a fama da produção e referenciá-la diretamente. Batizada de "Experiência Black Mirror", ela é apoiada pelas empresas Animoca Brands, Avalanche, Niantic Labs e Kor Protocol.

A criptomoeda deve ser lançada no blockchain Kor, com mais de 60% dos tokens criados disponíveis para aquisição e negociação entre investidores. O projeto conta ainda com a Iris, um avatar criado por meio de inteligência artificial e que será o rosto do projeto.

A iniciativa usa a inteligência artificial para rastrear as ações dos usuários nas redes sociais e também as movimentações nas suas carteiras digitais. A partir disso, o usuário recebe uma pontuação que pode ser convertida em recompensas criadas pelo projeto.

Quanto maior for a pontuação do usuário, mais criptomoedas ele poderá obter de forma gratuita. O projeto promete ainda "vantagens" no mundo real, mas sem dar detalhes. Os usuários contam com um NFT pessoal, uma espécie de documento de identidade no blockchain.

A pontuação também pode aumentar a partir do engajamento do usuário no ecossistema do projeto, incluindo missões, treinamento da inteligência artificial, ações nas redes sociais e participação em mini-jogos criados no blockchain. Na prática, portanto, a recompensa parece ser uma espécie de mecanismo de fidelização e engajamento.

Os responsáveis pelo projeto afirma que ao menos 13 mil pessoas já obtiveram os seus NFTs de "identidade" nos primeiros três dias desde o lançamento. O próprio projeto fez alertas para que usuários fiquem atentos e não caiam em golpes que possam se aproveitar da popularidade da série.

Mesmo assim, o projeto também atraiu críticas. As principais não descartam a possibilidade dele ser um golpe, mesmo com o licenciamento oficial, e apontam que a criptomoeda ainda não tem um caso de valor claro, na prática se apoiando na popularidade de Black Mirror para atrair investidores e valorizar.

