Efeito 'The White Lotus': como a série da Max impulsionou os hotéis deste arquiteto

Bill Bensley, um dos arquitetos mais renomados do mundo, construiu mais de 200 hotéis em 30 países, mas não vê a possibilidade de seguir o mesmo caminho nos Estados Unidos.

Em entrevista ao Business Insider, Bensley afirmou que o mercado americano é limitado pela ênfase em custos e pela falta de liberdade criativa. “Dada a quantidade de ornamentos e detalhes encontrados nos designs, você simplesmente não conseguirá esse tipo de negócio se desenvolver propriedades nos EUA”, explicou.

Bensley é conhecido por carregar o mantra: "quanto mais estranho, melhor". Seus projetos são extravagantes, teatrais e intensamente envolventes, buscando sempre um alto grau de originalidade. Com sua visão única, ele rompe com os padrões convencionais e cria experiências visuais e sensoriais para os hóspedes.

Em 1984, Bensley decidiu se mudar para a Ásia, após um colega de classe mencionar que estava indo para Cingapura. "Parecia tão exótico que perguntei se eu poderia ir também", contou. Depois de concluir um mestrado em arquitetura paisagística pela California State Polytechnic University, e um diploma em design urbano na Universidade de Harvard, Bensley chegou a Cambridge, Massachusetts, sem uma oferta de emprego.

Curiosamente, sua primeira grande oportunidade apareceu logo após sua chegada: ele começou a trabalhar em uma companhia americana de arquitetura paisagística, e o Bali Hyatt foi o seu primeiro grande projeto.

A fundação do Bensley Studio

Aos 29 anos, em 1989, Bensley fundou o Bensley Studio em um estacionamento em Bangkok, observando que não havia muitos arquitetos paisagistas na cidade. Quatro anos depois, em 1993, ele recebeu a oportunidade de projetar um resort no Havaí, o Four Seasons Hualalai, um marco na sua carreira.

Em 2000, o Bensley Studio foi novamente contratado pela Four Seasons para um projeto no Koh Samui, na Tailândia. O resultado foi o Four Seasons Koh Samui, um resort de luxo com vilas privativas e piscinas em meio à selva tropical, com vista para o Golfo da Tailândia. Este projeto se tornaria um dos cenários da terceira temporada de "The White Lotus", da HBO.

"As estátuas de macacos que você vê em 'The White Lotus' são meus projetos que prestam homenagem à história agrícola da ilha", disse Bensley, destacando a conexão de seus projetos com a cultura local.

A série, que trouxe maior visibilidade ao resort, resultou em um aumento significativo nas buscas por hotéis da rede. Em 2023, o criador de "The White Lotus", Mike White, e Bill Bensley se tornaram amigos. Mike White já filmou em três hotéis de Bensley no sul da Tailândia, incluindo o Anantara Bophut Koh Samui Resort e o Anantara Mai Khao Phuket Villas.