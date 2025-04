Quem é Kaitlyn Dever, a atriz que faz a Abby em 'The Last of Us'

Dois anos após a estreia, a série "The Last of Us" lançou sua segunda temporada neste domingo, 13, e um nome do elenco saltou aos olhos do público: o de Kaitlyn Denver, apresentada já nos primeiros minutos do episódio de abertura como a controversa Abby Anderson.

Essencial nessa nova etapa, Abby é uma das protagonistas do segundo jogo da franquia ao lado de Ellie (Bella Ramsay). O jogador, obrigatoriamente, passa por várias etapas do game controlando a personagem — e tem a oportunidade de conhecer o lado dela na história. Na série, até o momento, Abby aparece em busca vingança por aqueles que Joel (Pedro Pascal) matou ao salvar Ellie dos Vaga-Lumes.

A escolha de Kaitlyn Dever para a personagem foi uma das mais difíceis para os criadores da série. "No jogo, você controla as duas personagens, e precisávamos diferenciá-las. Ellie tinha que ser menor e mais maleável, enquanto Abby tinha uma jogabilidade mais bruta, quase como o Joel, na maneira como ela interage com as coisas. A razão pela qual escalamos a Kaitlyn é porque ela é uma atriz incrível. Você olha para o trabalho dela e a forma como ela se dedica ao papel… Valorizamos a performance acima de qualquer outra coisa”, comentou um dos criadores do título, Neil Druckmann, em entrevista ao Enterteinment Weekly.

No papel de Abby, Dever vai viver um dos momentos mais agoniantes da série, já reconhecido pelos jogadores do game.

Quem é Kaitlyn Denver?

Conhecida pelos papéis em "Justified" (2010) e "Last Man Standing" (2011), Dever é uma artista em ascensão, listada pela tradicional lista da Variety como uma das 10 atrizes para ser vista. Antes de ser escalada para "The Last of Us", participou também de "Inacreditável" (2019) e "Dopesick" (2021) — papéis que renderam a ela duas indicações ao Globo de Ouro.

A atriz nasceu em 1996 no Arizona (Estados Unidos) e o primeiro trabalho veio na adolescência, na série "American Girl: Chrissa Stands Strong" (2009). Antes de alçar voo para papéis mais marcantes, foi escalada para um papel passageiro em "Modern Family" e fez outras participações em produções menores, como "Bad Teacher" (2011), "Make It of Break It" (2009) e "Party Down" (2010).

Anos após o primeiro papel nas telonas, Denver começou a ser escalada para produções memoráveis. Trabalhou com Leonardo Di'Caprio em "J. Edgar", Brie Larson em "Short Term 12" e Olivia Wilde em "Booksmart", um de seus maiores papéis no cinema.

Veja o trailer da 2ª temporada de 'The Last of Us'

'The Last of Us': veja as datas de cada episódio da 2ª temporada

13/4: episódio 1

20/4: episódio 2

27/8: episódio 3

04/5: episódio 4

11/5: episódio 5

18/5: episódio 6

25/5: episódio 7

Como assistir todos os episódios de ' The Last of Us'?

A Max contém todos os episódios da primeira temporada de "The Last of Us" disponíveis em seu catálogo.