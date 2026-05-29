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Em clima de Copa, 'Brasil 70: A Saga do Tri' chega hoje na Netflix

Série acompanha a trajetória da Seleção Brasileira de 1970, que ganhou o tricampeonato mundial

'Brasil 70: A Saga do Tri': minissérie da Netflix recria bastidores do tricampeonato mundial (Netflix/Divulgação)

'Brasil 70: A Saga do Tri': minissérie da Netflix recria bastidores do tricampeonato mundial (Netflix/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de maio de 2026 às 11h26.

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Faltando 13 dias para a Copa do Mundo 2026, a Netflix lançou, nesta sexta-feira, 29, a minissérie “Brasil 70: A Saga do Tri”. A produção resgata a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México.

A série mistura ficção e fatos históricos para mostrar os bastidores do time que conquistou o tricampeonato mundial durante a ditadura militar no Brasil.

Entre os personagens centrais está Mario Jorge Lobo Zagallo, interpretado por Bruno Mazzeo , substituto de João Saldanha, vivido por Rodrigo Santoro, no comando da Seleção, Zagallo conduziu Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivellino, Gérson e Carlos Alberto Torres ao título.

O elenco também conta com Marcelo Adnet, Ravel Andrade, Hugo Haddad, Caio Cabral, Gui Ferraz, Fillipe Soutto e Daniel Blanco.

Quando estreia 'Brasil 70: A Saga do Tri'?

A série chegou na Netflix nesta sexta-feira, 29 de maio de 2026. 

Veja o trailer:

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Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 será disputada de 11 de junho a 19 de julho.

O torneio terá 39 dias de jogos e será organizado por Estados Unidos, México e Canadá.

Ao todo, serão 16 cidades-sede. Os Estados Unidos concentram a maior parte dos estádios, com jogos em cidades como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México terá partidas na Cidade do México, em Guadalajara e em Monterrey.

No Canadá, os jogos serão realizados em Toronto e Vancouver.

A edição de 2026 será a primeira com 48 seleções. O formato terá 12 grupos com quatro equipes cada, com 104 partidas no total.

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