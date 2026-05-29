Paul McCartney lança álbum 'The Boys of Dungeon Lane'; ouça as músicas

O cantor Paul McCartney lança nesta sexta-feira, 29, o álbum "The Boys of Dungeon Lane", seu 20º disco de estúdio em carreira solo.

O trabalho marca o retorno do músico britânico aos lançamentos de inéditas desde "McCartney III", de 2020. O novo projeto foi produzido por Andrew Watt, conhecido por trabalhos com artistas como Rolling Stones, Ozzy Osbourne e Elton John.

Segundo o material de divulgação, o álbum foi inspirado em memórias da infância de McCartney. O título faz referência à Dungeon Lane, uma via da região de Speke, em Liverpool, próxima ao local onde o artista cresceu.

Antes do lançamento completo, duas músicas já haviam sido divulgadas como singles: "Days We Left Behind" e "Home to Us". Esta última traz a participação de Ringo Starr, ex-companheiro de McCartney nos Beatles.

Aos 83 anos, McCartney segue como um dos músicos mais influentes da história da música popular. O artista ganhou projeção mundial como baixista, vocalista e compositor dos Beatles, grupo que se tornou uma das bandas mais bem-sucedidas de todos os tempos.

Após o fim dos Beatles, o músico seguiu carreira solo e também integrou a banda Wings. Ao longo das décadas, acumulou sucessos como "Yesterday", "Hey Jude", "Band on the Run", "Live and Let Die", "Say Say Say" e "Ebony and Ivory".

A trajetória de McCartney também é marcada por diversos prêmios. Entre eles estão um Oscar, conquistado pelo filme "Let It Be", dos Beatles, um Emmy pelo documentário "The Beatles: Get Back", e 19 troféus do Grammy.