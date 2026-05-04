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'Spider Noir', 'Brasil 70', 'Pela Metade': o que assistir em maio no streaming

Separamos as principais estreias e finais de temporadas das maiores plataformas para esse mês; veja os filmes e séries

Maio no streaming: veja os lançamentos de filmes e séries (Divulgação)

Maio no streaming: veja os lançamentos de filmes e séries (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 4 de maio de 2026 às 07h02.

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O mês de maio de 2026 está para os assinantes de streaming. A agenda segue carregada de conclusões de séries de peso, como o final de The Boys no Prime Video, e o encerramento da terceira temporada de Euphoria e Hacks na HBO Max. .

Para quem busca novidades, o Disney+ aposta no universo Marvel com a conclusão de Demolidor: Renascido. O Prime Video expande o universo dos heróis com a estreia de Spider-Noir, com Nicolas Cage. Já os cinéfilos têm um encontro marcado com o terror em Terrifier 3 e a fantasia épica de Wicked: Parte II. O brasileiro Velhos Bandidos, com Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine, também chega ao catálogo da Amazon.

A Apple TV+ entrega o aguardado thriller espacial Cidade das Estrelas, dos criadores de For All Mankind. Traz também a estreia de John Travolta como diretor em Aventura nas Alturas.

Abaixo, separamos as principais estreias de filmes e séries para assistir em maio no streaming. Confira:

Séries para assistir em maio no streaming

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  • Impuros (Temporada 6) | Disney+ | 1º de maio
  • Star Wars: Maul – Lorde das Sombras | Disney+ | 4 de maio
  • Demolidor: Renascido (Final da Temporada 2) | Disney+ | 5 de maio
  • Citadel (Temporada 2) | Prime Video | 6 de maio
  • O Homem das Castanhas (Temporada 2) | Netflix | 7 de maio
  • Personas | Netflix | 7 de maio
  • Rooster (Final da Temporada 1) | HBO Max | 10 de maio
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  • Belas Maldições (Temporada 3) | Prime Video | 13 de maio
  • Abbott Elementary (Temporada 5) | Disney+ | 13 de maio
  • Berlim e a Dama com Arminho | Netflix | 15 de maio
  • Outlander (Final da Temporada 8) | Disney+ | 16 de maio
  • Margo Está Em Apuros (Final da Temporada) | Apple TV | 20 de maio
  • The Boys (Final da Temporada 5) | Prime Video | 20 de maio
  • The Boroughs (Temporada 1) | Netflix | 21 de maio
  • Masterchef Brasil (Temporada 13) | HBO Max | 22 de maio
  • O Lado Sombrio de Hollywood | HBO Max | 23 de maio
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  • Spider-Noir (Temporada 1) | Prime Video | 27 de maio
  • Os Testamentos: Das Filhas de Gilead (Final) | Disney+ | 27 de maio
  • Hacks (Final da Temporada 5) | HBO Max | 28 de maio
  • Cidade das Estrelas | Apple TV | 29 de maio
  • For All Mankind (Final da Temporada 5) | Apple TV | 29 de maio
  • Pela Metade (Final) | HBO Max | 29 de maio
  • Brasil 70: A Saga do Tri | Netflix | 29 de maio
  • Euphoria (Final da Temporada 3) | HBO Max | 31 de maio

Filmes para assistir em maio no streaming

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  • O Morro dos Ventos Uivantes | HBO Max | 1º de maio
  • Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno | Prime Video | 1º de maio
  • Uma Segunda Chance | Prime Video (Loja) | 3 de maio
  • Tudo Sobre Minha Mãe | Mubi | 5 de maio
  • SOCORRO! | Disney+ | 7 de maio
  • Tetra: Acreditar de Novo | Netflix | 7 de maio
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  • Abouna – Nosso Pai | Mubi | 8 de maio
  • A Graça | Mubi | 8 de maio
  • Martin Short: Uma Vida de Comédia | Netflix | 12 de maio
  • Isso Ainda Está de Pé? | Disney+ | 13 de maio
  • Terrifier 3 | HBO Max | 15 de maio
  • Eddington | Prime Video | 15 de maio
  • A Empregada | Prime Video (Telecine) | 15 de maio
  • Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma | Prime Video | 20 de maio
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  • O Testamento de Ann Lee | Disney+ | 20 de maio
  • Wicked: Parte II | Prime Video | 22 de maio
  • Bugonia | Prime Video | 27 de maio
  • Aventuras nas Alturas | Apple TV | 29 de maio
  • Velhos Bandidos | Prime Video | 29 de maio
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