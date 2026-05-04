'Spider Noir', 'Brasil 70', 'Pela Metade': o que assistir em maio no streaming

O mês de maio de 2026 está para os assinantes de streaming. A agenda segue carregada de conclusões de séries de peso, como o final de The Boys no Prime Video, e o encerramento da terceira temporada de Euphoria e Hacks na HBO Max. .

Para quem busca novidades, o Disney+ aposta no universo Marvel com a conclusão de Demolidor: Renascido. O Prime Video expande o universo dos heróis com a estreia de Spider-Noir, com Nicolas Cage. Já os cinéfilos têm um encontro marcado com o terror em Terrifier 3 e a fantasia épica de Wicked: Parte II. O brasileiro Velhos Bandidos, com Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine, também chega ao catálogo da Amazon.

A Apple TV+ entrega o aguardado thriller espacial Cidade das Estrelas, dos criadores de For All Mankind. Traz também a estreia de John Travolta como diretor em Aventura nas Alturas.

Abaixo, separamos as principais estreias de filmes e séries para assistir em maio no streaming. Confira:

Séries para assistir em maio no streaming

Impuros (Temporada 6) | Disney+ | 1º de maio

Star Wars: Maul – Lorde das Sombras | Disney+ | 4 de maio

Demolidor: Renascido (Final da Temporada 2) | Disney+ | 5 de maio

Citadel (Temporada 2) | Prime Video | 6 de maio

O Homem das Castanhas (Temporada 2) | Netflix | 7 de maio

Personas | Netflix | 7 de maio

Rooster (Final da Temporada 1) | HBO Max | 10 de maio

Belas Maldições (Temporada 3) | Prime Video | 13 de maio

Abbott Elementary (Temporada 5) | Disney+ | 13 de maio

Berlim e a Dama com Arminho | Netflix | 15 de maio

Outlander (Final da Temporada 8) | Disney+ | 16 de maio

Margo Está Em Apuros (Final da Temporada) | Apple TV | 20 de maio

The Boys (Final da Temporada 5) | Prime Video | 20 de maio

The Boroughs (Temporada 1) | Netflix | 21 de maio

Masterchef Brasil (Temporada 13) | HBO Max | 22 de maio

O Lado Sombrio de Hollywood | HBO Max | 23 de maio

Spider-Noir (Temporada 1) | Prime Video | 27 de maio

Os Testamentos: Das Filhas de Gilead (Final) | Disney+ | 27 de maio

Hacks (Final da Temporada 5) | HBO Max | 28 de maio

Cidade das Estrelas | Apple TV | 29 de maio

For All Mankind (Final da Temporada 5) | Apple TV | 29 de maio

Pela Metade (Final) | HBO Max | 29 de maio

Brasil 70: A Saga do Tri | Netflix | 29 de maio

Euphoria (Final da Temporada 3) | HBO Max | 31 de maio

Filmes para assistir em maio no streaming

O Morro dos Ventos Uivantes | HBO Max | 1º de maio

Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno | Prime Video | 1º de maio

Uma Segunda Chance | Prime Video (Loja) | 3 de maio

Tudo Sobre Minha Mãe | Mubi | 5 de maio

SOCORRO! | Disney+ | 7 de maio

Tetra: Acreditar de Novo | Netflix | 7 de maio

Abouna – Nosso Pai | Mubi | 8 de maio

A Graça | Mubi | 8 de maio

Martin Short: Uma Vida de Comédia | Netflix | 12 de maio

Isso Ainda Está de Pé? | Disney+ | 13 de maio

Terrifier 3 | HBO Max | 15 de maio

Eddington | Prime Video | 15 de maio

A Empregada | Prime Video (Telecine) | 15 de maio

Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma | Prime Video | 20 de maio