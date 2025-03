Lula diz que ‘ameaças autoritárias insistem em sobreviver’ no aniversário de 61 anos do golpe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais nesta segunda-feira para relembrar o golpe militar, dado há 61 anos, afirmando que a população "superou os períodos sombrios da história", mas que "ameaças autoritárias insistem em sobreviver".

"Não existe, fora da democracia, caminhos para que o Brasil seja um país mais justo e menos desigual. Não existe um verdadeiro desenvolvimento inclusivo sem que a voz do povo seja ouvida e respeitada. Não existe justiça sem a garantia de que as instituições sejam sólidas, harmônicas e independentes", escreveu o presidente em uma publicação no X.

Lula reforçou que o país vive, há 40 anos, em um regime democrático, e que não pode "nunca" retroceder.

Hoje é dia de lembrarmos da importância da democracia, dos direitos humanos e da soberania do povo para escolher nas urnas seus líderes e traçar o seu futuro. E de seguirmos fortes e unidos em sua defesa contra as ameaças autoritárias que, infelizmente, ainda insistem em… — Lula (@LulaOficial) March 31, 2025

Os 21 anos de ditadura militar no Brasil foram iniciados em 31 de março de 1964, quando militares despuseram o então presidente João Goulart. O regime só foi encerrado em março de 1985.