Elon Musk é eleito a Personalidade do Ano pela revista Time

A revista Time anunciou nesta segunda-feira (13) o bilionário, fundador da Tesla e empresário espacial Elon Musk como a Personalidade do Ano, coroando uma montanha-russa de 2021 para o magnata da tecnologia que detém também o título de mais rico do mundo.

Em outubro, a avaliação da empresa de carros elétricos do sul-africano de 50 anos ultrapassou um trilhão de dólares e, ao longo do ano, sua empresa SpaceX se associou à agência espacial americana NASA para lançar várias missões, incluindo quebrar um foguete contra um asteróide em um teste para redirecionar qualquer ameaça futura com destino à Terra.

"Personalidade do Ano é um marcador de influência, e poucos indivíduos tiveram mais influência do que @elonmusk na vida na Terra, e potencialmente na vida fora da Terra também", tuitou o editor-chefe da Time, Edward Felsenthal, anunciando o vencedor.

Musk esteve sempre presente na cultura americana nos últimos anos. Ele acumulou 66 milhões de seguidores no Twitter e foi o apresentador do famoso programa de comédia Saturday Night Live em maio.

Ele fala ambiciosamente sobre seu interesse em colonizar Marte e planeja voos orbitais no próximo ano como parte do retorno americano à Lua planejado com a SpaceX.

Musk é conhecido por mover os mercados e o valor das criptomoedas com um único tweet. Mas sua principal influência socioeconômica por enquanto está ligada a seus veículos elétricos inovadores.

"Nossa intenção com a Tesla sempre foi servir de exemplo para a indústria automobilística, e esperar que eles também façam carros elétricos para que possamos acelerar a transição para a energia sustentável", disse Musk à Time.

O espaço sideral também está nas ambições de Musk que o levaram a ganhar o título. "Seu objetivo é fazer da humanidade uma espécie multiplanetária", disse Jeffrey Kluger, jornalista da Time, no vídeo de divulgação da Pessoa do Ano da revista.