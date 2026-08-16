As melhores fechaduras e campainhas inteligentes de 2026: segurança sem complicação

Fechaduras e campainhas inteligentes: oito modelos que eliminam chaves e adicionam câmera à porta de casa
Colaboradora
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17h00.
Trocar a fechadura convencional por uma digital se tornou mais fácil com a chegada de equipamentos a partir de R$ 200 e instalação que dispensa reforma. Dentro desse meio, existem as fechaduras e campainhas inteligentes, que trazem ainda mais soluções para problemas do cotidiano — desde esquecer a chave até saber quem tocou a campainha sem levantar do sofá.
A oferta no Brasil cresceu nos últimos dois anos, com marcas nacionais e importadas disputando faixas de preço que vão de R$ 200 a R$ 1.200. Há modelos de sobrepor e de embutir, umas que exigem senha e outras que combinam biometria, app, cartão RFID e chave mecânica. Nos nichos mais avançados, algumas campainhas contam com uma câmera que gravam em Full HD ou 2K, com ou sem assinatura mensal.
A seleção abaixo reuniu sete produtos disponíveis no mercado, a partir dos seguintes critérios:
A FR 10 é o modelo mais direto da lista: funciona por senha, sem biometria, sem app, sem Wi-Fi. Para quem quer abandonar chaves físicas gastando pouco, ela resolve. A instalação é de sobrepor — basta fixar sobre a porta existente, sem corte ou fresagem —, o que a torna viável para apartamentos alugados ou quartos internos. O acabamento em black piano e o teclado luminoso facilitam o uso à noite.
O diferencial da Papaiz SL140 está no design: o corpo anatômico substitui a maçaneta tradicional, com um formato que serve de puxador e acomoda o painel touchscreen. O visual minimalista se encaixa em projetos que valorizam linhas limpas na porta. Em capacidade, ela supera a FR 10 com folga — são até 200 senhas cadastráveis —, o que a torna mais adequada para escritórios ou imóveis com fluxo maior de pessoas.
A Tapo D230S1 se consolidou como a campainha inteligente de entrada mais popular no Brasil em 2026 por reunir recursos que normalmente aparecem em modelos mais caros: câmera com resolução 2K (2560×1920), detecção de pessoas por IA, visão noturna colorida com holofote LED e armazenamento local em cartão microSD — tudo sem mensalidade. A instalação por bateria recarregável dispensa fiação, o que a torna viável em apartamentos. A integração com Alexa e Google Home amplia as possibilidades.
A HC-101 é a alternativa nacional para quem prioriza suporte técnico em português e rede de assistência no Brasil. Funciona com fiação (110/220 V), o que elimina a preocupação com recarga de bateria, mas exige que o imóvel já tenha cabeamento de campainha. O vídeo é Full HD (1080p) — inferior ao 2K da Tapo D230S1 —, porém suficiente para identificar rostos e movimentação na porta. O diferencial está nos sete dias de gravação em nuvem gratuita pelo Intelbras Cloud, sem necessidade de cartão de memória.
A Delta Pro é uma fechadura brasileira de embutir com Wi-Fi nativo — conecta direto ao roteador, sem exigir hub ou gateway adicional. Com o app Tuya Smart (em português), o usuário controla acessos de qualquer lugar, cria senhas temporárias para visitantes e consulta o histórico de entradas. Isso a torna prática para quem aluga imóveis por temporada ou precisa liberar acesso remoto para prestadores de serviço. A instalação exige fresagem na porta, o que demanda um profissional. O cilindro anti-bumping classe 4 (ABNT) reforça a segurança física, um detalhe que nem todas as concorrentes nessa faixa oferecem.
A Elsys ESF-DE2000B é uma fechadura de embutir voltada para ambientes com alto fluxo de pessoas — escritórios, consultórios, imóveis compartilhados — graças à capacidade de cadastrar até 300 senhas e 100 digitais. A diferença em relação à Kuanttum Delta Pro é a ausência de conectividade: não há Wi-Fi, Bluetooth ou app. Todo o gerenciamento acontece no painel físico da fechadura. Ideal para quem não precisa de controle remoto e prefere evitar dependência de aplicativo ou nuvem.
A Reolink Video Doorbell WiFi se destaca pela resolução de 5 MP (2560×1920) — a mais alta entre as campainhas da lista — e pela visão noturna colorida com holofote LED, que permite identificar detalhes como cores de roupa e placas de veículos à noite. A detecção inteligente diferencia pessoas de veículos por IA, reduzindo alertas falsos. A campainha exige fiação (precisa de cabeamento de campainha existente ou do adaptador incluso), o que limita a instalação a casas com infraestrutura pronta. Em compensação, a alimentação constante elimina preocupação com bateria. O armazenamento local em cartão microSD dispensa assinatura.
A MFR 7000 é a fechadura mais completa da Intelbras: lê a digital na maçaneta (com sensor 360°, que aceita o dedo em qualquer ângulo), abre por senha, tag RFID, chave mecânica e pelo app Mibo Smart. A integração vai além da porta — pelo app, é possível criar automações como acender luzes ou ligar o ar-condicionado ao destravar a fechadura. O ponto que exige atenção é a dependência do hub de automação MCA 1001 ou MCA 1002, vendido à parte (cerca de R$ 200 a R$ 300).