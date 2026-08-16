Tecnologia

As melhores fechaduras e campainhas inteligentes de 2026: segurança sem complicação

Seleção reúne oito modelos de fechaduras digitais e campainhas com câmera disponíveis no Brasil, organizados por faixa de preço, com foco em praticidade de instalação e recursos que dispensam chaves físicas

Fechaduras e campainhas inteligentes: oito modelos que eliminam chaves e adicionam câmera à porta de casa

Fechaduras e campainhas inteligentes: oito modelos que eliminam chaves e adicionam câmera à porta de casa

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17h00.

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Trocar a fechadura convencional por uma digital se tornou mais fácil com a chegada de equipamentos a partir de R$ 200 e instalação que dispensa reforma. Dentro desse meio, existem as fechaduras e campainhas inteligentes, que trazem ainda mais soluções para problemas do cotidiano — desde esquecer a chave até saber quem tocou a campainha sem levantar do sofá.

A oferta no Brasil cresceu nos últimos dois anos, com marcas nacionais e importadas disputando faixas de preço que vão de R$ 200 a R$ 1.200. Há modelos de sobrepor e de embutir, umas que exigem senha e outras que combinam biometria, app, cartão RFID e chave mecânica. Nos nichos mais avançados, algumas campainhas contam com uma câmera que gravam em Full HD ou 2K, com ou sem assinatura mensal.

A seleção abaixo reuniu sete produtos disponíveis no mercado, a partir dos seguintes critérios:

  • Disponibilidade no Brasil, com suporte técnico acessível;
  • Variedade de métodos de abertura ou monitoramento;
  • Facilidade de instalação e compatibilidade com portas e infraestrutura comuns no país;
  • Relação entre preço e recursos entregues no dia a dia.

Fechaduras e campainhas inteligentes: categoria básica

Intelbras FR 10

Intelbras FR 10

A FR 10 é o modelo mais direto da lista: funciona por senha, sem biometria, sem app, sem Wi-Fi. Para quem quer abandonar chaves físicas gastando pouco, ela resolve. A instalação é de sobrepor — basta fixar sobre a porta existente, sem corte ou fresagem —, o que a torna viável para apartamentos alugados ou quartos internos. O acabamento em black piano e o teclado luminoso facilitam o uso à noite.

  • Tipo de instalação: sobrepor;
  • Métodos de abertura: senha numérica (até 9 senhas);
  • Conectividade: não possui Wi-Fi ou Bluetooth;
  • Alimentação: 4 pilhas AA (autonomia de até 1 ano);
  • Compatibilidade com porta: 25 a 50 mm de espessura (madeira ou metal);
  • Recursos de segurança: travamento automático, alarme antiarrombamento após 5 tentativas incorretas, modo Não Perturbe;
  • Acabamento: black piano com teclado luminoso;
  • Garantia: 2 anos;
  • Preço médio: entre R$ 205 e R$ 300 (agosto/2026).

Papaiz SL140

Papaiz SL140

O diferencial da Papaiz SL140 está no design: o corpo anatômico substitui a maçaneta tradicional, com um formato que serve de puxador e acomoda o painel touchscreen. O visual minimalista se encaixa em projetos que valorizam linhas limpas na porta. Em capacidade, ela supera a FR 10 com folga — são até 200 senhas cadastráveis —, o que a torna mais adequada para escritórios ou imóveis com fluxo maior de pessoas.

  • Tipo de instalação: sobrepor;
  • Métodos de abertura: senha via touchscreen (4 a 8 dígitos, até 200 usuários);
  • Conectividade: não possui Wi-Fi ou Bluetooth;
  • Alimentação: 4 pilhas AA (estimativa de 2.500 acionamentos);
  • Compatibilidade com porta: 30 a 50 mm de espessura (madeira ou metal);
  • Recursos de segurança: modo de senha falsa, alarme de arrombamento e porta aberta, travamento automático com sensor;
  • Acabamento: corpo anatômico sem maçaneta, preto fosco;
  • Garantia: 1 ano;
  • Preço médio: entre R$ 220 e R$ 370 (agosto/2026).

TP-Link Tapo D230S1

TP-Link Tapo D230S1

A Tapo D230S1 se consolidou como a campainha inteligente de entrada mais popular no Brasil em 2026 por reunir recursos que normalmente aparecem em modelos mais caros: câmera com resolução 2K (2560×1920), detecção de pessoas por IA, visão noturna colorida com holofote LED e armazenamento local em cartão microSD — tudo sem mensalidade. A instalação por bateria recarregável dispensa fiação, o que a torna viável em apartamentos. A integração com Alexa e Google Home amplia as possibilidades.

  • Tipo de instalação: sem fio (bateria) ou com fio opcional;
  • Resolução de vídeo: 2K (2560×1920), sensor 5 MP;
  • Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz;
  • Alimentação: bateria recarregável (até 6 meses) ou cabo;
  • Campo de visão: 160° diagonal;
  • Recursos inteligentes: detecção de pessoa por IA, visão noturna colorida com spotlight, áudio bidirecional com redução de ruído;
  • Armazenamento: cartão microSD local (até 256 GB, gratuito) ou nuvem opcional;
  • Integração: Alexa, Google Home;
  • Garantia: 2 anos;
  • Preço médio: cerca de R$ 399 (agosto/2026).

Intelbras HC-101

Intelbras HC-101

A HC-101 é a alternativa nacional para quem prioriza suporte técnico em português e rede de assistência no Brasil. Funciona com fiação (110/220 V), o que elimina a preocupação com recarga de bateria, mas exige que o imóvel já tenha cabeamento de campainha. O vídeo é Full HD (1080p) — inferior ao 2K da Tapo D230S1 —, porém suficiente para identificar rostos e movimentação na porta. O diferencial está nos sete dias de gravação em nuvem gratuita pelo Intelbras Cloud, sem necessidade de cartão de memória.

  • Tipo de instalação: com fio (110/220 V);
  • Resolução de vídeo: Full HD 1080p;
  • Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz;
  • Alimentação: fio elétrico (não possui bateria);
  • Campo de visão: 160° horizontal;
  • Recursos inteligentes: detecção de movimento ajustável, áudio bidirecional, visão noturna infravermelha;
  • Armazenamento: nuvem Intelbras Cloud (7 dias grátis) ou plano pago;
  • Integração: Alexa, Google Assistente;
  • Garantia: 2 anos;
  • Preço médio: R$ 349 (agosto/2026).

Fechaduras e campainhas inteligentes intermediária e premium

Kuanttum Delta Pro

Kuanttum Delta Pro

A Delta Pro é uma fechadura brasileira de embutir com Wi-Fi nativo — conecta direto ao roteador, sem exigir hub ou gateway adicional. Com o app Tuya Smart (em português), o usuário controla acessos de qualquer lugar, cria senhas temporárias para visitantes e consulta o histórico de entradas. Isso a torna prática para quem aluga imóveis por temporada ou precisa liberar acesso remoto para prestadores de serviço. A instalação exige fresagem na porta, o que demanda um profissional. O cilindro anti-bumping classe 4 (ABNT) reforça a segurança física, um detalhe que nem todas as concorrentes nessa faixa oferecem.

  • Tipo de instalação: embutir (requer fresagem);
  • Métodos de abertura: biometria (100 digitais), senha (100), cartão RFID (100), chave mecânica, app Tuya Smart;
  • Conectividade: Wi-Fi nativo 2,4 GHz;
  • Alimentação: 4 pilhas AAA (autonomia de ~6 meses) + entrada USB-C de emergência;
  • Compatibilidade com porta: 30 a 70 mm de espessura (madeira);
  • Recursos de segurança: cilindro anti-bumping classe 4 ABNT, fechamento automático configurável, notificações em tempo real;
  • Integração: Alexa, Google Assistente (via app Tuya);
  • Garantia: 2 anos;
  • Preço médio: entre R$ 330 e R$ 480 (agosto/2026).

Elsys ESF-DE2000B

Elsys ESF-DE2000B

A Elsys ESF-DE2000B é uma fechadura de embutir voltada para ambientes com alto fluxo de pessoas — escritórios, consultórios, imóveis compartilhados — graças à capacidade de cadastrar até 300 senhas e 100 digitais. A diferença em relação à Kuanttum Delta Pro é a ausência de conectividade: não há Wi-Fi, Bluetooth ou app. Todo o gerenciamento acontece no painel físico da fechadura. Ideal para quem não precisa de controle remoto e prefere evitar dependência de aplicativo ou nuvem.

  • Tipo de instalação: embutir (requer fresagem);
  • Métodos de abertura: biometria (100 digitais), senha (300 usuários), chave mecânica;
  • Conectividade: não possui Wi-Fi ou Bluetooth;
  • Alimentação: pilhas AAA + entrada micro USB de emergência;
  • Compatibilidade com porta: 35 a 50 mm de espessura (madeira ou metal);
  • Recursos de segurança: função de senha falsa, bloqueio após 5 tentativas incorretas, função convidado com senha de uso único, aviso de bateria fraca;
  • Acabamento: preto ou prata;
  • Garantia: 2 anos;
  • Preço médio: entre R$ 650 e R$ 700 (agosto/2026).

Reolink Video Doorbell WiFi

Reolink Video Doorbell WiFi

A Reolink Video Doorbell WiFi se destaca pela resolução de 5 MP (2560×1920) — a mais alta entre as campainhas da lista — e pela visão noturna colorida com holofote LED, que permite identificar detalhes como cores de roupa e placas de veículos à noite. A detecção inteligente diferencia pessoas de veículos por IA, reduzindo alertas falsos. A campainha exige fiação (precisa de cabeamento de campainha existente ou do adaptador incluso), o que limita a instalação a casas com infraestrutura pronta. Em compensação, a alimentação constante elimina preocupação com bateria. O armazenamento local em cartão microSD dispensa assinatura.

  • Tipo de instalação: com fio (requer cabeamento de campainha existente ou adaptador);
  • Resolução de vídeo: 5 MP (2560×1920);
  • Conectividade: Wi-Fi dual-band (2,4 e 5 GHz);
  • Alimentação: fio elétrico (não possui bateria);
  • Campo de visão: 180° diagonal;
  • Recursos inteligentes: detecção de pessoa e veículo por IA, visão noturna colorida com holofote, áudio bidirecional;
  • Armazenamento: cartão microSD local (até 256 GB, gratuito);
  • Integração: Alexa, Google Home;
  • Garantia: 2 anos;
  • Preço médio: cerca de R$ 479 (agosto/2026).

Intelbras MFR 7000

Intelbras MFR 7000

A MFR 7000 é a fechadura mais completa da Intelbras: lê a digital na maçaneta (com sensor 360°, que aceita o dedo em qualquer ângulo), abre por senha, tag RFID, chave mecânica e pelo app Mibo Smart. A integração vai além da porta — pelo app, é possível criar automações como acender luzes ou ligar o ar-condicionado ao destravar a fechadura. O ponto que exige atenção é a dependência do hub de automação MCA 1001 ou MCA 1002, vendido à parte (cerca de R$ 200 a R$ 300).

  • Tipo de instalação: embutir (requer fresagem);
  • Métodos de abertura: biometria (100 digitais, leitura 360°), senha (15 com hub, 9 sem), tag RFID (100), chave mecânica, app Mibo Smart;
  • Conectividade: Wi-Fi via hub MCA 1001/1002 (vendido separadamente);
  • Alimentação: 4 pilhas AA (autonomia de até 10 meses);
  • Compatibilidade com porta: 30 a 60 mm de espessura (madeira);
  • Recursos de segurança: travamento automático, notificações em tempo real, acessos programados, histórico de acessos;
  • Integração: Alexa, Google Assistente (via hub);
  • Acabamento: aço inoxidável;
  • Garantia: 2 anos;
  • Preço médio: entre R$ 1.079 e R$ 1.190 (agosto/2026).
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