Musk, Trump e Ed Sheeran: os 100 mais influentes do mundo, segundo a Time

A revista Time divulgou sua tradicional lista das 100 pessoas mais influentes do mundo de 2025, selecionando indivíduos de diversas áreas, como arte, inovação, política e inteligência artificial. A escolha dessas personalidades se baseia em um processo editorial que envolve a coleta de sugestões de executivos, cientistas, artistas, líderes de opinião e outros especialistas.

O objetivo é identificar aqueles que têm impacto significativo em suas áreas e na sociedade global.

Na categoria de artistas, Ed Sheeran, cantor e compositor britânico, é reconhecido por seu trabalho no gênero pop e por suas contribuições à música internacional. Scarlett Johansson, atriz americana, foi destacada por seus papéis em grandes filmes de sucesso, como na franquia Vingadores.

Simone Biles, ginasta americana, está entre as mais premiadas da história da ginástica artística, com diversas medalhas olímpicas. Serena Williams, tenista americana, é uma das atletas mais vitoriosas, com 23 títulos de Grand Slam em sua carreira. Blake Lively, atriz americana, é conhecida principalmente pela série Gossip Girl e pelo seu trabalho em filmes de destaque no cinema.

Na categoria de líderes, Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, empresas focadas em carros elétricos e exploração espacial, respectivamente, é reconhecido por sua atuação inovadora nessas áreas. Claudia Sheinbaum, prefeita da Cidade do México, foi incluída pela sua atuação em temas de urbanização e sustentabilidade.

Confira a lista completa:

Artistas

Ed Sheeran

Scarlett Johansson

Daniel Dae Kim

Kristen Bell

Adam Scott

Rashida Jones

Diego Luna

Nicole Scherzinger

Kristen Wiig

Danielle Deadwyler

Hozier

Ícones

Demi Moore

Jalen Hurts

Adrien Brody

Gisèle Pelicot

Hiroyuki Sanada

Angeline Murimirwa

David Muir

Raquel Willis

Bobbi Brown

Anthony D. Romero

Amy Griffin

Líderes

Keir Starmer

Claudia Sheinbaum

Donald Trump

María Corina Machado

Elon Musk

Muhammad Yunus

Tedros Adhanom Ghebreyesus

J.D. Vance

Reshma Kewalramani

Friedrich Merz

Megyn Kelly

Lee Jae-myung

Teresa Ribera

Robert F. Kennedy Jr.

Titãs

Serena Williams

Ed Bastian

Blake Lively

Lorne Michaels

Simone Biles

Doug McMillon

Miuccia Prada

Percival Everett

Ted Sarandos

Joe Rogan

Lisa Su

Mark Zuckerberg

Pioneiros

Demis Hassabis

Rosé

Andrew Forrest

Robert Montgomery

Breanna Stewart e Napheesa Collier

Robin Wall Kimmerer

Dario Amodei

Myles Smith

Cordelia Bähr

Julie Burkhart

Liang Wenfeng

Allison Sessa

Inovadores