Bad Bunny no Brasil? Postagem do Allianz Parque levanta rumores sobre turnê

O Brasil pode finalmente receber uma turnê de Bad Bunny.

A possibilidade ganhou força após fãs notarem ações promocionais em estádios pelo mundo, incluindo o Allianz Parque, em São Paulo. Em frente ao local, cadeiras brancas de plástico — ícone da capa do álbum “Debí Tirar Más Fotos” — foram colocadas estrategicamente, alimentando a expectativa de shows do astro porto-riquenho no país.

Apesar do burburinho, ainda não há nenhuma confirmação oficial de que Bad Bunny fará shows no Brasil.

O perfil do Allianz Parque no X (antigo Twitter) chegou a marcar o artista em uma publicação sugerindo que ele poderia estar “tentando dizer algo”, mas a postagem é apenas uma provocação, sem datas, ingressos ou anúncios concretos. A equipe do artista também não se pronunciou até o momento.

Também recebemos essas cadeiras. Será que o @sanbenito está tentando nos dizer algo? 👀 pic.twitter.com/gWeU5xaGJW — Allianz Parque (@AllianzParque) May 4, 2025

Em entrevistas anteriores, Bad Bunny já comentou que nunca visitou o Brasil e que gostaria de conhecer o país. A expectativa gira em torno de possíveis datas em 2026.