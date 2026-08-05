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Meta lança agente de IA para códigos para brigar com Claude, ChatGPT e modelos chineses

Novo agente de programação terá versão por US$ 0,20 por milhão de tokens e aposta no preço para ganhar mercado

Alexandr Wang: executivo foi contratado pela Meta para liderar IA (Drew Angerer / Equipe/Getty Images)

Alexandr Wang: executivo foi contratado pela Meta para liderar IA (Drew Angerer / Equipe/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 17h01.

A Meta anunciou nesta quarta-feira, 5, um agente de inteligência artificial (IA) para códigos para competir com o Claude, da Anthropic, e o ChatGPT, da OpenAI. O modelo, segundo a Meta, é uma alternativa "mais barata em relação aos competidores".

“Acreditamos que, para muitos fluxos de trabalho e casos de uso, essa pode ser uma opção incrivelmente boa, principalmente do ponto de vista de custos”, disse Alexandr Wang, chefe de IA da Meta, segundo o Wall Street Journal.

Wang afirmou que alguns funcionários da Meta já usam a ferramenta internamente e que espera que o uso interno aumente consideravelmente.

A chegada do Muse Code marca a entrada da Meta em um segmento que ganhou força nos últimos meses de agentes de inteligência artificial capazes de desenvolver software a partir de comandos em linguagem natural. A categoria se popularizou com o Claude Code, da Anthropic, e depois recebeu um concorrente da OpenAI, o Codex.

Para tentar conquistar usuários, a Meta escolheu competir pelo preço. O novo serviço será oferecido em duas versões. A principal segue a tabela de custos do modelo Muse Spark. Já a alternativa mais econômica cobra US$ 0,20 por milhão de tokens de saída, desde que o usuário autorize o envio de avaliações para o aprimoramento do sistema.

A diferença de preço coloca o Muse Code próximo dos modelos chineses de baixo custo, como os da DeepSeek, que cobram cerca de US$ 0,18 por milhão de tokens. Enquanto isso, a OpenAI reduziu os preços de modelos anteriores, como o GPT-5.6 Luna, para manter competitividade.

O modelo de cobrança difere do adotado pelos principais rivais americanos. Tanto o Claude Code quanto o Codex são disponibilizados por meio de assinaturas mensais de aproximadamente US$ 20.

Após atingir o limite de uso do plano, os clientes passam a pagar pelo consumo, com tarifas que variam conforme o modelo escolhido e podem chegar a US$ 30 por milhão de tokens gerados.

 

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