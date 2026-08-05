George R.R. Martin revela batalha contra depressão: 'Perdi amigos e lutei contra a tristeza'

George R.R. Martin construiu algumas das histórias mais brutais da fantasia moderna, mas seu relato mais recente trata de uma batalha fora de Westeros. Aos 77 anos, o escritor revelou que tem enfrentado períodos de tristeza e depressão em meio a perdas pessoais e um ano que classificou como estressante.

O autor de "As Crônicas de Gelo e Fogo", saga que deu origem à série "Game of Thrones", abordou o assunto em uma publicação intitulada "Better Late Than Never", feita em seu blog pessoal na última segunda-feira, 3. O texto marcou seu retorno ao espaço após quase seis meses sem uma postagem escrita diretamente por ele.

George R.R. Martin fala sobre depressão

Martin afirmou que os últimos meses foram marcados por acontecimentos positivos e dificuldades pessoais. Segundo o escritor, a quantidade de situações acontecendo ao mesmo tempo tornou o período difícil de administrar. "Perdi amigos. Lutei contra a tristeza e a depressão", escreveu Martin. O autor acrescentou que ainda teme enfrentar outros momentos difíceis pela frente.

O escritor também abordou o impacto da idade em sua rotina. Aos 77 anos, Martin admitiu que envelhecer tem trazido novos desafios e que continua acumulando compromissos, mesmo contando com uma equipe de assistentes para ajudá-lo.

O relato surge em um momento de intensa atividade profissional. Martin segue envolvido com diferentes produções ambientadas no universo criado por ele, enquanto enfrenta há anos a expectativa dos leitores pela conclusão de "Os Ventos do Inverno", sexto volume de "As Crônicas de Gelo e Fogo".

Autor reconhece momentos positivos no período

Apesar das dificuldades relatadas, Martin comemorou o desempenho de "O Cavaleiro dos Sete Reinos", série derivada do universo de "Game of Thrones", da qual ele é cocriador.

A produção recebeu nove indicações ao Emmy, incluindo uma na categoria de melhor série dramática. Martin celebrou o reconhecimento e afirmou que gostaria de comparecer à cerimônia, mas deixou sua presença em aberto por depender de diferentes circunstâncias.

A segunda temporada de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" também está avançada em sua produção, mantendo Martin envolvido na expansão televisiva de Westeros. A trama seguirá a trajetória da dupla com a adaptação de "A Espada Juramentada", segunda história da série literária.

E 'Os Ventos do Inverno'?

Martin não apresentou novidades sobre "Os Ventos do Inverno". O último volume principal da saga, "A Dança dos Dragões", chegou às livrarias em 2011. Em janeiro de 2026, Martin afirmou ter cerca de 1.100 páginas manuscritas do próximo livro e reconheceu que ainda estava reescrevendo partes da obra. O escritor também declarou que pretende reduzir sua participação em outros projetos para conseguir avançar no romance.

A demora transformou "Os Ventos do Inverno" em uma das continuações mais aguardadas da literatura fantástica. Em abril, a editora Bantam Books chegou a desmentir rumores que apontavam para um lançamento ainda em 2026.

Um relato pessoal longe de Westeros

Martin encerrou suas reflexões reconhecendo que ainda há muita coisa para publicar e que seus ajudantes vão auxiliá-lo. Enquanto isso, suas postagens permanecerão "curtas e apressadas".