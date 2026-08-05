A mudança de época: por que o invisível pesa mais agora

Não estamos vivendo apenas uma época de mudanças. Estamos atravessando uma mudança de época.

Durante grande parte do século XX, a gestão foi construída para um mundo relativamente estável. Os mercados mudavam em ciclos mais longos, as carreiras eram previsíveis, a autoridade vinha do cargo e os planos estratégicos podiam orientar a empresa por vários anos. Organizar significava dividir responsabilidades, controlar desvios e corrigir a rota.

Esse modelo produziu resultados extraordinários. O problema é que o mundo para o qual ele foi desenhado deixou de existir.

Entramos em uma realidade líquida, na qual estruturas, vínculos e identidades perdem estabilidade antes mesmo de amadurecer. Um cargo pode ser redesenhado em poucos meses. Uma competência valorizada hoje pode perder relevância rapidamente. Um organograma concebido para cinco anos talvez precise ser revisto no segundo trimestre. A carreira deixou de ser uma escada previsível e passou a exigir uma navegação permanente, feita com informação incompleta.

A inteligência artificial radicalizou essa liquidez. Ela reduziu o intervalo entre inovação e obsolescência e colocou em revisão processos, modelos de negócio, competências e formas de decidir. O que hoje parece vantagem competitiva pode tornar-se requisito básico amanhã. Uma premissa central de um plano estratégico recém-aprovado pode perder validade antes que sua execução tenha começado.

A IA, porém, não atua sozinha. Ela se combina com instabilidade geopolítica, rupturas nas cadeias de suprimento, novas expectativas sobre o trabalho e uma autoridade formal que já não produz adesão automática. As mudanças se sobrepõem, interagem e alteram umas às outras.

Problemas complexos não obedecem a linhas retas

É nesse ponto que o pensamento complexo deixa de ser uma referência teórica e se torna uma competência de gestão.

Problemas complexos não obedecem a uma linha reta de causa e efeito. Uma decisão econômica altera relações de poder. Uma nova tecnologia afeta identidades profissionais. Uma reestruturação modifica pertencimento e confiança. A reação das pessoas muda a execução; a execução altera os resultados; e os resultados retroagem sobre a decisão original.

Por isso, analisar cada parte isoladamente já não basta. Estratégia, tecnologia, cultura, emoções, poder e identidade formam um único sistema. O que acontece em uma dimensão repercute nas demais.

É nesse contexto que o invisível passou a pesar mais.

Medos, lealdades, ressentimentos, automatismos, disputas de poder e pactos silenciosos sempre existiram nas organizações. Em ambientes mais estáveis, porém, as empresas tinham tempo para absorver parte desse atrito. Uma decisão lenta ainda podia chegar ao mercado. Um conflito evitado provocava desperdício, mas nem sempre ameaçava a trajetória da empresa.

Agora, o mesmo padrão produz consequências maiores. O que antes reduzia eficiência compromete velocidade. O que antes gerava retrabalho pode tornar uma estratégia irrelevante. E nenhuma tecnologia, escala ou disponibilidade de capital compensa uma organização incapaz de agir de forma coordenada.

A empresa do organograma e a empresa que realmente funciona

Esse é o paradoxo de muitas empresas atuais. No papel, elas têm estratégia clara, tecnologia atualizada, capital disponível e pessoas competentes. Ainda assim, decidem devagar, executam abaixo do potencial e corrigem a rota tarde demais.

Uma transformação aprovada por unanimidade perde força sem ser formalmente cancelada. Um projeto tecnicamente impecável consome dois anos e entrega uma fração do prometido. Quando as mesmas justificativas reaparecem em projetos diferentes, sob novas lideranças e depois de novas soluções, já não estamos diante de falhas isoladas, mas de uma lógica que insiste em reproduzi-las.

O que sustenta essa lógica é uma arquitetura invisível: uma rede de vínculos, medos, expectativas, alianças e relações de poder que condiciona aquilo que o grupo consegue dizer, enfrentar e sustentar coletivamente.

Chamo essa dimensão de Arquitetura Psicodinâmica das Organizações. Ela não substitui a estratégia, a governança ou os processos. Explica o que acontece com todos eles quando encontram a organização real.

A estrutura formal distribui cargos e autoridade. A arquitetura invisível define quem pode confrontar quem, quais assuntos chegam à mesa, que perdas o grupo consegue suportar e quais decisões serão aceitas publicamente, mas neutralizadas em silêncio.

Quando o consenso não produz movimento

Imagine uma reunião de diretoria. Todos aprovam uma transformação importante. Há orçamento, responsáveis, cronograma e indicadores. Quando cada executivo retorna à própria área, porém, o compromisso coletivo começa a disputar espaço com prioridades locais, territórios ameaçados e receios não verbalizados.

Ninguém precisa dizer “não”. Surgem pedidos de revisão, dúvidas técnicas e urgências concorrentes. A decisão permanece viva na apresentação, mas começa a morrer dentro da empresa.

Dizer que “as pessoas resistem à mudança” é uma explicação pobre porque transfere o problema para algum lugar abaixo da liderança. A pergunta relevante é outra: o que, no funcionamento da própria organização, produz aquilo que depois chamamos de resistência?

Talvez o grupo esteja protegendo uma posição de poder, uma identidade profissional ou uma competência que perderá valor. Talvez a liderança peça autonomia, mas puna quem decide de maneira diferente. Talvez defenda a inovação, mas preserve os mesmos critérios de reconhecimento. Talvez anuncie uma transformação enquanto protege os pactos que mantêm tudo como está.

A resistência, portanto, nem sempre nasce da falta de compreensão ou da indisposição das pessoas. Muitas vezes, ela é uma resposta coerente às contradições produzidas pela própria organização.

A liderança precisa sustentar o que não pode simplificar

A mudança de época exige, portanto, uma mudança na liderança. Já não basta formular a estratégia correta, distribuir responsabilidades e acompanhar indicadores. Liderar tornou-se a capacidade de sustentar contradições, compreender interdependências e tornar discutível aquilo que a organização prefere manter em silêncio.

Isso não significa psicologizar a empresa. Significa ampliar o diagnóstico. Os instrumentos tradicionais mostram como a organização deveria funcionar. A dimensão invisível revela como ela funciona de fato, especialmente quando uma decisão ameaça identidades, territórios e relações de poder.

Pensar de forma complexa também não significa abandonar a objetividade, aceitar a desordem ou adiar indefinidamente as decisões. Significa reconhecer que soluções aparentemente corretas podem gerar consequências não previstas porque encontram um sistema vivo, que reage, interpreta e se reorganiza.

Uma implantação de inteligência artificial, por exemplo, não modifica apenas processos. Ela altera a percepção de valor das competências, redistribui autoridade, ameaça identidades profissionais e desperta dúvidas sobre o futuro do trabalho. Ignorar essas relações não torna a transformação mais objetiva. Apenas deixa parte decisiva dela fora do diagnóstico.

O que ninguém consegue dizer pode decidir o futuro

As empresas mais preparadas não serão necessariamente as que tiverem primeiro acesso à melhor inteligência artificial. Serão aquelas capazes de integrar tecnologia, estratégia e relações humanas sem reduzir problemas complexos a respostas simples.

Serão as que conseguirem transformar conflito em reflexão, incerteza em aprendizado e divergência em inteligência coletiva. Organizações capazes de reconhecer que adaptação não depende apenas da velocidade com que implantam novas tecnologias, mas da qualidade com que elaboram as perdas, tensões e redistribuições de poder provocadas por elas.

O mundo tornou-se mais líquido. Os problemas tornaram-se mais complexos. A inteligência artificial acelerou ambos.

Nesse cenário, o maior risco talvez não esteja no que a empresa ainda não sabe. Está no que todos percebem, mas ninguém consegue dizer, porque é nesse silêncio que a estratégia perde força antes mesmo de encontrar o mercado.