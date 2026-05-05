Star Wars: confira os próximos lançamentos da franquia

Em 2027, o universo de Star Wars completa 50 anos. A franquia criada por George Lucas terá lançamentos entre 2026 e 2027, com produções para cinema e streaming. Confira:

'Star Wars: Maul – Lorde das Sombras'

A série animada "Star Wars Maul: Lorde das Sombras", do universo Star Wars, estreou em abril no Disney+ com uma boa recepção da crítica. Na plataforma Rotten Tomatoes, que reúne críticas cinematográficas de profissionais da área, os dois primeiros episódios registram 100% de aprovação, com base em 31 avaliações publicadas até o momento.

A novidade marcou a estreia de Wagner Moura, indicado ao Oscar por seu papel em "O Agente Secreto", na franquia criada por George Lucas.

A história ocorre depois dos eventos de "Star Wars: A Guerra dos Clones". O personagem Maul, dublado por Sam Witwer, tenta reconstruir seu sindicato criminoso em um planeta fora do alcance do Império.

Durante a narrativa, ele cruza o caminho de um jovem Jedi Padawan desiludido. O personagem surge como possível aprendiz na estratégia de Maul, ligada a uma busca por vingança. Moura interpreta Brander Lawson, um detetive que investiga acordos ilegais no planeta Janix ao lado do droide Two-Boots, dublado por Richard Ayoade.

Os dois últimos episódios da primeira temporada chegaram ao streaming nesta segunda-feira, 4.

'O Mandaloriano e Grogu'

Os fãs de Star Wars ganharam um presente nesta segunda. O próximo filme da franquia, "O Mandaloriano e Grogu", ganhou novo trailer que combina momentos clássicos desse universo e cenas inéditas.

O longa também irá marcar a estreia de Pedro Pascal nas telonas com Star Wars, uma vez que ele já interpretou o Mandaloriano durante três temporadas no Disney+.

A nova trama acompanha o caçador de recompensas Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu, também conhecido como Baby Yoda, em uma missão ligada à defesa da Nova República. Segundo Jon Favreau, diretor da série e agora do filme, a dinâmica entre os personagens evolui em relação à série, com Grogu assumindo um papel mais ativo na história.

O diretor destacou que o personagem passa a ser retratado como aprendiz mandaloriano em treinamento, sob influência de Luke Skywalker, o que amplia suas habilidades e desenvolvimento dentro da narrativa.

O longa metragem está previsto para chegar aos cinemas em 21 de maio de 2026.

'Ahsoka – 2ª temporada'

A segunda temporada de "Ahsoka", série do universo Star Wars, dará continuidade à história da personagem interpretada por Rosario Dawson, introduzida originalmente no filme "Star Wars - A Guerra dos Clones".

A nova fase da produção deve aprofundar a ameaça do almirante Thrawn, além de abordar elementos ligados ao lado místico da saga, como os chamados Deuses de Mortis. O elenco também terá mudanças. Após a morte de Ray Stevenson, o ator Rory McCann assume o papel de Baylan Skoll.

A produção ainda não tem data oficial de estreia, mas há expectativa de lançamento ainda este ano no Disney+.

'Star Wars: Starfighter'

O filme "Star Wars: Starfighter" é tratado como um dos próximos marcos da franquia criada por George Lucas. A produção dará sequência à linha do tempo após, "Star Wars: A Ascensão Skywalker". Lançado em 2019, foi o último filme da franquia e não teve boa recepção da crítica e do público.

O longa será protagonizado por Ryan Gosling, que interpreta um piloto espacial encarregado de proteger uma garota de forças do mal. O elenco inclui nomes como Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre e Amy Adams.

As gravações já foram concluídas, e a estreia está prevista para 22 de maio de 2027, ano em que a franquia completa 50 anos.