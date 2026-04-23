Dummy 'gigante' do BBB 26 revela rosto sem fantasia; veja vídeo

Um dos personagens mais comentados do Big Brother Brasil 26 não foi um participante oficial, mas um dos dummies da edição.

Durante a temporada, um dos profissionais responsáveis por auxiliar nas dinâmicas chamou atenção pela altura e virou assunto recorrente entre os confinados.

Dentro da casa, os brothers comentavam sobre o “dummy gigante”, que se destacava dos demais e acabou ganhando repercussão também fora do programa, com comparações e memes nas redes sociais.

BBB 26: Dummy alto viraliza nas redes sociais e vira meme. (Reprodução/X)

A identidade do chamado “dummy gigante” veio à tona nos bastidores da final do reality, realizada na última terça-feira, 21. Um vídeo que circulou nas redes mostra o momento em que o homem, já sem fantasia, se apresenta a participantes como o responsável pelo personagem.

Na gravação, ele cumprimenta Marciele e revela: “eu sou o dummy grande”, surpreendendo a ex-sister, que reage com espanto e chama Gabriela para abraçá-lo.

Veja o momento

Marciele e Gabi encantadas com o Dummy gigante sem a fantasia do personagem 🗣️ pic.twitter.com/BSIEi8es3M — Central Reality (@centralreality) April 23, 2026

Dummies ganham VT

Os dummies, tradicionalmente conhecidos por atuar nas dinâmicas e manter o anonimato, ganharam mais protagonismo nesta edição. Após a final, o Multishow exibiu um VT especial dedicado aos personagens, com cenas voltadas à “vida” dos dummies fora da casa.