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Dummy 'gigante' do BBB 26 revela rosto sem fantasia; veja vídeo

Personagem ganhou destaque entre fãs e até homenagem na TV

BBB 26: Dummy "gigante" viraliza nas redes sociais e tem identidade revelada. (Reprodução/gshow)

BBB 26: Dummy "gigante" viraliza nas redes sociais e tem identidade revelada. (Reprodução/gshow)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 23 de abril de 2026 às 06h56.

Um dos personagens mais comentados do Big Brother Brasil 26 não foi um participante oficial, mas um dos dummies da edição.

Durante a temporada, um dos profissionais responsáveis por auxiliar nas dinâmicas chamou atenção pela altura e virou assunto recorrente entre os confinados.

Dentro da casa, os brothers comentavam sobre o “dummy gigante”, que se destacava dos demais e acabou ganhando repercussão também fora do programa, com comparações e memes nas redes sociais.

BBB 26: Dummy alto viraliza nas redes sociais e vira meme. (Reprodução/X)

A identidade do chamado “dummy gigante” veio à tona nos bastidores da final do reality, realizada na última terça-feira, 21. Um vídeo que circulou nas redes mostra o momento em que o homem, já sem fantasia, se apresenta a participantes como o responsável pelo personagem.

Na gravação, ele cumprimenta Marciele e revela: “eu sou o dummy grande”, surpreendendo a ex-sister, que reage com espanto e chama Gabriela para abraçá-lo.

Veja o momento

Dummies ganham VT

Os dummies, tradicionalmente conhecidos por atuar nas dinâmicas e manter o anonimato, ganharam mais protagonismo nesta edição. Após a final, o Multishow exibiu um VT especial dedicado aos personagens, com cenas voltadas à “vida” dos dummies fora da casa.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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