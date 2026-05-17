Ypê: o que vai acontecer após Anvisa manter suspensão das vendas de detergentes

Após a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de manter a suspensão de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da Ypê com lotes final 1, novas medidas serão tomadas.

Enquanto a empresa deverá avançar nas medidas de adequação já aprovadas, a agência se prepara para uma nova inspeção na fábrica e dá continuidade à tramitação do recurso contra a medida.

O órgão também adiou a análise do recurso apresentado pela Química Amparo, responsável pela Ypê, contra a suspensão da fabricação e venda de produtos da marca.

Entre as propostas da empresa estão novos testes, realizados por laboratórios independentes e autorizados pela Anvisa.

No entanto, o que mais preocupa os consumidores – o que fazer com os produtos contaminados em casa – ainda não foi definido.

Confira os próximos passos.

O que acontece agora?

Diante de uma produção parada, milhares de produtos nas casas das pessoas e inspeções, um plano de ação precisou ser traçado para resolver a situação. Entre as novas medidas estão:

Nova inspeção na fábrica

Proposta de testes independentes

Análise do recurso

Um dos próximos passos será uma nova inspeção da Anvisa na fábrica da empresa, em Amparo, no estado de São Paulo, ainda sem data definida. Segundo o órgão, o objetivo é avaliar o avanço das medidas corretivas adotadas pela empresa.

Em reuniões técnicas, a empresa informou ter apresentado mais de 200 ações implantadas nas linhas de produção e controle.

A Ypê também propôs novos testes em todos os lotes já colocados no mercado, a serem executados por laboratórios independentes e aprovados pela Anvisa. A proposta também busca acelerar a verificação dos produtos que já foram distribuídos.

Além disso, uma das medidas mais aguardadas é a análise do recurso apresentado pela Ypê, que ainda não chegou à fase principal na Anvisa. A reunião mais recente no órgão regulador não avaliou os argumentos apresentados pela empresa sobre a decisão.

De acordo com a agência, o que foi votado foi apenas a retirada do efeito suspensivo automático previsto em lei.

Com isso, as restrições aos produtos seguem em vigor, enquanto o recurso continua tramitando normalmente dentro da agência.

O que fazer com produtos Ypê dos lotes contaminados?

A agência informou que "um plano de gestão para os produtos já distribuídos, incluindo orientações ao consumidor, deve ser apresentado pela fabricante".

Segundo a Anvisa, a adoção de um plano de gerenciamento para os produtos com risco sanitário, previamente validado pela Anvisa, deve reforçar o controle e monitoramento das ações implementadas.

Enquanto isso, a principal recomendação da Anvisa é que as pessoas não usem os itens suspensos e os mantenham lacrados ou bem fechados em local seco e ventilado.