Doechii é eleita Mulher do Ano pela Billboard; conheça a trajetória da cantora

Doechii será homenageada com o título de Mulher do Ano no Billboard Women in Music 2025. A cerimônia ocorrerá no dia 29 de março, na Califórnia, Estados Unidos.

Este é o segundo reconhecimento de Doechii pela Billboard, já que em 2023 ela conquistou o prêmio de Estrela em Ascensão na mesma premiação.

Com essa conquista, Doechii se junta a Lady Gaga e Ariana Grande como uma das cantoras que passaram de Estrela em Ascensão para Mulher do Ano no Billboard Women in Music.

Quem é Doechii?

Aos 26 anos, Doechii se firmou como um dos maiores nomes emergentes do hip-hop. Em 2025, ela conquistou seu primeiro Grammy, levando para casa o prêmio de Melhor Álbum de Rap, superando gigantes como Eminem e J. Cole. Recentemente, ela chamou atenção ao se apresentar com Lauryn Hill, cantando "Doo Wop (That Thing)" no palco.

Nascida Jaylah Ji'mya Hickmon em Tampa, na Flórida, Doechii teve uma infância marcada por aulas de ballet, sapateado, atuação, ginástica e animação de torcida. Além disso, teve experiência em coros e chegou a cogitar seguir a carreira de cantora coral profissional.

A persona "Doechii" surgiu quando ela tinha apenas 11 anos, criada para protegê-la do bullying sofrido na adolescência. Ela explicou que, enquanto Jaylah poderia ser alvo de bullying, Doechii tinha uma atitude diferente e mais segura, como um escudo artístico.

Sua carreira musical começou em 2016, quando ela lançou suas primeiras faixas no SoundCloud. O grande destaque surgiu em 2021, com o sucesso de "Yucky Blucky Fruitcake" no TikTok, o que impulsionou sua trajetória. Esse sucesso viral abriu portas, levando Doechii a assinar com a Capitol Records e se tornar a primeira rapper feminina a integrar a Top Dawg Entertainment, selo que lançou nomes como Kendrick Lamar e SZA.

Em 2023, ela foi indicada nas categorias Artista Revelação e Melhor Artista Revelação de Hip-Hop no BET Awards, além de conquistar o prêmio de Estrela em Ascensão no Billboard Women in Music. No mesmo ano, abriu shows para Beyoncé e participou do álbum de Katy Perry em 2024. No entanto, foi nos últimos meses que sua carreira realmente disparou, após o lançamento da mixtape "Alligator Bites Never Heal".

Lançada em agosto de 2024, "Alligator Bites Never Heal" é uma mixtape de R&B e hip-hop que, embora não tenha a intenção de ser coesa como um álbum de estúdio, teve grande impacto. A mixtape recebeu três indicações ao Grammy, incluindo Melhor Álbum de Rap, marcando a primeira vez que uma artista feminina foi indicada na categoria com uma mixtape.

A visibilidade de Doechii aumentou significativamente após sua participação no álbum de Tyler, The Creator, "Chromakopia", em outubro de 2024. Ela continuou sua ascensão com apresentações no festival Camp Flog Gnaw, no programa de Stephen Colbert e, especialmente, no Tiny Desk da NPR, consolidando seu reconhecimento global.

Lançado em 6 de dezembro de 2024, o último show de Doechii, com quase 24 minutos de duração, superou 8 milhões de visualizações e foi listado pela rádio como uma das melhores apresentações do ano.

O sucesso da artista no final de 2024 reforça que, embora seus hits no TikTok tenham ajudado a conquistar popularidade, o maior diferencial de Doechii está em sua performance ao vivo. Foi através de suas apresentações marcantes que ela conquistou uma base fiel de fãs, provando que é no palco que ela realmente brilha. Não por acaso, ela já recebeu elogios de grandes nomes como Beyoncé, Kendrick Lamar e Billie Eilish.

As performances de Doechii integram diferentes elementos como moda, cabelo e coreografia, fazendo da parte visual uma extensão essencial de sua identidade artística.

Sua personalidade também se reflete nas letras, onde ela mistura estilo cômico e afiado, abordando questões pessoais como saúde mental e sexualidade – sendo abertamente bissexual. Essa combinação de humor, força e vulnerabilidade atrai fãs de artistas como Nicki Minaj e SZA.

Em 2025, Doechii já chegou com três indicações ao maior prêmio da música e números impressionantes, superando 20 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

A rapper planeja lançar seu primeiro álbum de estúdio ainda em 2025 e descreve os últimos meses como o "florescer de um trabalho longo". Com a determinação que demonstra em suas entrevistas, Doechii está focada em conquistar seu espaço como a nova rainha do rap.