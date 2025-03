Spotify paga a artistas mais de US$ 10 bi em royalties — valor recorde na história da indústria

O Spotify revelou nesta quarta-feira, 12, que repassou um valor recorde de US$ 10 bilhões em royalties musicais em 2024, representando um aumento de 11,1% em relação ao montante pago pela plataforma em 2023. Em seu relatório, a empresa também afirma que mais de 1.500 artistas foram contemplados por essa ação.

“O Spotify ajudou a nivelar o cenário para os artistas em todos os estágios de suas carreiras. O sucesso na era do streaming não requer um catálogo de uma década nem um hit no topo das paradas", disse a companhia, em um comunicado.

E acrescentou: “O pagamento de US$ 10 bilhões é o maior na história da indústria fonográfica, mais do que qualquer gravadora pagou em um único ano e cerca de 10 vezes mais do que a maior distribuição feita no auge da era do CD”.

Recorde de artistas recompensados

A companhia sueca reforça que o pagamento recorde reflete não apenas o crescimento de usuários na plataforma, mas também o aumento no número de artistas. Em 2024, a quantidade de artistas que receberam royalties foi três vezes maior do que em 2017.

O Spotify também destaca que a distribuição de royalties se tornou mais ampla. Em 2024, um artista na posição 100 mil entre os mais ouvidos da plataforma recebeu US$ 6 mil em royalties, um valor aproximadamente dez vezes maior do que o pago para a mesma posição em 2014.

A companhia também destaca que 1,5 mil artistas ultrapassaram a marca de US$ 1 milhão em royalties cada um. Além disso, 80% desses artistas não tiveram músicas figurando entre as 50 mais ouvidas globalmente.

Segundo o Spotify, esse fenômeno ocorre devido à crescente regionalização das músicas na plataforma. Em 2024, canções em 17 idiomas diferentes, incluindo o português, ultrapassaram a marca de US$ 1 milhão em royalties.

Em 2024, um artista recebeu, em média, US$ 10 mil em royalties para cada 1 milhão de streams na plataforma. Além disso, o Spotify repassou um total de US$ 4,5 bilhões em royalties a compositores ao longo do ano.