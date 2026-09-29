'Aquele sobre Matthew Perry': Netflix divulga trailer de série documental sobre ator de Friends

RESUMO ＋ A plataforma de streaming Netflix anunciou nesta terça-feira, 29, que a série documental em três partes 'Aquele Sobre Matthew Perry' estreia em outubro. A produção revisita a vida, a carreira e a luta do ator de Friends contra o uso de substâncias, com depoimentos inéditos e arquivos particulares da família.

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 29, a data de estreia e o trailer de 'Aquele Sobre Matthew Perry', série documental em três partes que revisita a vida e a carreira do ator conhecido por interpretar Chandler Bing em 'Friends'.

O documentário acompanha a trajetória de Perry desde o início da carreira na comédia até a projeção mundial alcançada com Friends. A série também aborda as dificuldades enfrentadas pelo ator em sua vida pessoal e sua luta contra o uso de substâncias, tema sobre o qual ele falou publicamente durante anos.

A produção reúne depoimentos inéditos de pessoas próximas a Perry, além de fotos e vídeos do arquivo particular da família.

Perry morreu aos 54 anos, em outubro de 2023, após uma overdose acidental. A produção busca mostrar aspectos de sua vida que, segundo a diretora Mary Robertson, eram pouco conhecidos pelo público.

Entre os entrevistados estão Mia Perry Bowick, irmã mais nova do ator e psicoterapeuta licenciada, e amigos que conviveram com ele por décadas. Roger Castillo, que conheceu Perry aos 17 anos e o levou à audição para Friends, e David Pressman, também amigo de longa data, falam pela primeira vez diante das câmeras sobre o ator.

Photo by Frederick M. Brown/Getty Images (Frederick M. Brown/Getty Images)

A lista de entrevistados inclui ainda Warren Littlefield, ex-presidente da NBC Entertainment que aprovou o piloto de Friends; Jeff Strauss, roteirista e produtor da primeira temporada da série; Kevin Pollak, amigo e colega de elenco; e Nate Torrence, que contracenou com Perry em Studio 60 on the Sunset Strip e Mr. Sunshine.

A produção é dirigida por Mary Robertson, vencedora do Emmy, e produzida pela Maxine Productions, da Sony Pictures Television. A direção executiva é assinada por Robertson, Lisa Kalikow, Eli Holzman e Aaron Saidman.

Quando estreia 'Aquele Sobre Matthew Perry'?

A série documental estreia em 27 de outubro na Netflix.

Assista ao trailer: